Cómo proteger tus dispositivos inteligentes con Digital Secure Home

Los hogares son cada vez más inteligentes. Desde televisores y altavoces hasta termostatos e incluso refrigeradores, cada vez más dispositivos se conectan a internet con el objetivo de hacer nuestras vidas más fáciles. Pero cada nueva conexión crea un punto de entrada potencial para que los piratas informáticos accedan a información confidencial . Dado que actualmente el hogar promedio cuenta con casi 20 dispositivos conectados, proteger tu red es fundamental, especialmente cuando los miembros más jóvenes de la familia están en línea. Obtén más información sobre cómo Digital Secure Home y Digital Secure Home Plus te ayudan a proteger tu vida digital.

¿Qué es Digital Secure Home?

Digital Secure Home es un servicio adicional de Internet que convierte tu red residencial en tu primera línea de defensa contra las amenazas en línea. Supervisa y protege automáticamente todos los dispositivos conectados a tu router residencial, para que puedas navegar, transmitir y conectarte con la tranquilidad de saber que tu red te respalda.

La versión gratuita de Digital Secure Home cubre lo esencial:

Evaluación de vulnerabilidades: Analiza tu red para identificar puntos débiles y ofrece recomendaciones para solucionarlos.

Protección web: Bloquea automáticamente los dispositivos de tu red residencial para acceder a sitios web conocidos y peligrosos.

Actualiza a Digital Secure Home Plus para un conjunto completo de herramientas de seguridad siempre activas:

Detección de anomalías: Monitoriza tus dispositivos inteligentes conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana para detectar y detener conductas inusuales.

Protección de datos confidenciales: Evita que la información privada como contraseñas, tarjetas de crédito y números de Seguro Social se exponga a través de conexiones no seguras.

Protección contra ataques de fuerza bruta: Impide que los piratas informáticos accedan a tus dispositivos adivinando contraseñas.

Denegación del servicio: Protege los dispositivos conectados a tu red contra ataques de botnet.

Protección para el hogar Inteligente: Protege todos los dispositivos conectados a tu red residencial, desde monitores para bebés hasta frigoríficos inteligentes, contra amenazas a la privacidad.