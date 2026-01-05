Cómo proteger tus dispositivos inteligentes con Digital Secure Home
Los hogares son cada vez más inteligentes. Desde televisores y altavoces hasta termostatos e incluso refrigeradores, cada vez más dispositivos se conectan a internet con el objetivo de hacer nuestras vidas más fáciles. Pero cada nueva conexión crea un punto de entrada potencial para que los piratas informáticos accedan a información confidencial. Dado que actualmente el hogar promedio cuenta con casi 20 dispositivos conectados, proteger tu red es fundamental, especialmente cuando los miembros más jóvenes de la familia están en línea. Obtén más información sobre cómo Digital Secure Home y Digital Secure Home Plus te ayudan a proteger tu vida digital.
¿Qué es Digital Secure Home?
Digital Secure Home es un servicio adicional de Internet que convierte tu red residencial en tu primera línea de defensa contra las amenazas en línea. Supervisa y protege automáticamente todos los dispositivos conectados a tu router residencial, para que puedas navegar, transmitir y conectarte con la tranquilidad de saber que tu red te respalda.
La versión gratuita de Digital Secure Home cubre lo esencial:
- Evaluación de vulnerabilidades: Analiza tu red para identificar puntos débiles y ofrece recomendaciones para solucionarlos.
- Protección web: Bloquea automáticamente los dispositivos de tu red residencial para acceder a sitios web conocidos y peligrosos.
Actualiza a Digital Secure Home Plus para un conjunto completo de herramientas de seguridad siempre activas:
- Detección de anomalías: Monitoriza tus dispositivos inteligentes conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana para detectar y detener conductas inusuales.
- Protección de datos confidenciales: Evita que la información privada como contraseñas, tarjetas de crédito y números de Seguro Social se exponga a través de conexiones no seguras.
- Protección contra ataques de fuerza bruta: Impide que los piratas informáticos accedan a tus dispositivos adivinando contraseñas.
- Denegación del servicio: Protege los dispositivos conectados a tu red contra ataques de botnet.
Protección para el hogar Inteligente: Protege todos los dispositivos conectados a tu red residencial, desde monitores para bebés hasta frigoríficos inteligentes, contra amenazas a la privacidad.
Ejemplos reales de tu protección en acción
¿Te preguntas cómo funcionan estas herramientas en la vida diaria? Así es como interviene Digital Secure Home Plus cuando tu red está en riesgo.
- Tu cámara inteligente es objetivo de hackers: La detección de anomalías detecta actividades inusuales y las bloquea antes de que tu privacidad se vea comprometida.
- Se hace clic en un enlace peligroso: Ya seas tú o tu hijo, la protección web bloquea al instante los sitios sospechosos, manteniendo a salvo tus datos personales.
- Un termostato conectado ejecuta un software desactualizado: La evaluación de vulnerabilidades te avisa automáticamente y te proporciona recomendaciones para protegerlo.
- Un hacker intenta forzar un inicio de sesión: La protección contra ataques de fuerza bruta reconoce los intentos fallidos repetidos de acceder a tu red y los bloquea de inmediato.
- La información confidencial se envía sin cifrar: La protección de datos confidenciales evita que la información personal salga de los dispositivos conectados a tu red residencial si la conexión no es segura.
Protege tus dispositivos hoy mismo
Protege tus dispositivos de hackers de hogares inteligentes, malware y más con Digital Secure Home. Agrégalo a tu cuenta de Verizon hoy mismo para comenzar.
La velocidad que necesitas, desde 5G Home Internet hasta servicios de internet de fibra óptica.
Comprueba la velocidad de internet
Prueba tu velocidad de carga y descarga con este verificador de velocidad de internet.Prueba de velocidad
Servicio de Internet en tu área
Encuentra el servicio de internet de Verizon más rápido disponible en tu dirección.Ve la disponibilidad de internet
Descuentos de Verizon
Ve si eres elegible para los descuentos en internet residencial.Descubre más
Con Fios, las cosas son diferentes.
100% fibra óptica, 100% fenomenal.
Este contenido se comparte solo con fines informativos. Toda la información que se incluye en esta página está sujeta a cambio sin previo aviso.Verizon no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, que surja del uso o de la fiabilidad del contenido antes mencionado, o que esté relacionado con este.