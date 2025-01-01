5G Home Internet en Denver
Elige el mejor plan de internet residencial de Verizon para tus necesidades
Precio fijo garantizado por 3 años
Clientes
nuevos y existentes
Precio
con todo incluido
Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos
Más formas
de ahorrar
Ahorra 45% en el mejor entretenimiento
Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial
Verizon 5G Home
Comcast (Xfinity)
Router gratuito continuo con todos los niveles de internet
Router gratuito continuo con todos los niveles de internet
Sí
No
Requiere conexión por cable desde el hogar a internet
Requiere conexión por cable desde el hogar a internet
No
Sí
Descuento permanente en paquetes de internet residencial y móvil
Descuento permanente en paquetes de internet residencial y móvil
Sí
No
Verizon Home Internet vs. Xfinity
¿Qué proveedor de servicios de internet es el mejor para tu hogar?
Qué proveedor de internet es mejor para tu hogar: Verizon vs. Xfinity internet.
Son muchos factores que debes tener en cuenta al momento de elegir el mejor proveedor de internet para tu unidad familiar. Como la velocidad, el precio y el servicio al cliente, entre otros. Verizon 5G Home Internet es una de las opciones de mayor nivel de servicio a precios accesibles.
Qué proveedor de internet es más asequible: internet de Verizon vs. internet de Xfinity.
Verizon 5G Home Internet tiene precios competitivos y puede combinarse con el servicio móvil de Verizon para ahorrar aún más todos los meses.
La disponibilidad varía según la ubicación. Ingresa tu dirección para ver las ofertas y promociones disponibles para ti.
¿Dónde está disponible Verizon 5G Home Internet?
Verizon 5G Home Internet está disponible en la mayoría de los estados. Para conocer si 5G Home Internet está disponible cerca de ti o en tu área, ingresa tu código postal aquí.
¿Cuáles son algunas de las funciones principales entre Xfinity y Verizon 5G Home Internet?
Verizon 5G Home no tiene contratos anuales ni cargos por equipo, además ofrece una instalación "Conéctalo y listo" que es rápida, fácil y muy conveniente. Con Xfinity, tienes un cargo por equipo mensual de $15 al mes por módem o router.
Verizon tiene una precio garantizado que varía según el plan de internet. Para nuevas unidades familiares de Verizon Home Internet (VHI) que no se hayan suscrito a un servicio de VHI en los últimos 90 días. Se aplica solo a la tarifa base mensual vigente, sin incluir ningún otro cargo por instalación ni cargos por equipo adicional, descuentos o promociones, beneficios del plan o cualquier otro servicio de terceros.
¿Instalarás Verizon 5G Home tú mismo? Hacerlo solo te tomará unos minutos. Si lo prefieres, puedes elegir que alguien de Verizon vaya a tu casa y te lo instale por $99.
¿Cuáles son las diferencias principales entre Verizon 5G Home Internet y Xfinity?
Cuando se trata de Verizon 5G Home Internet en comparación con la internet residencial de Xfinity, Xfinity utiliza una conexión por cable a tu casa, mientras que Verizon 5G Home Internet se conecta a internet utilizando la red de 5G Ultra Wideband de alto rendimiento de Verizon. Olvídate de cables complicados, solo tienes que enchufar el router a un tomacorriente. Puedes configurarlo tú mismo. ¿Y el cargo por Verizon Internet Gateway? Ninguno.