Si quieres comprar un nuevo teléfono prepagado, ve a nuestra página Teléfonos Prepaid para ver todos los teléfonos prepagados disponibles. De lo contrario, visita una tienda de Verizon o un centro de venta nacional autorizado local.

Consulta nuestra página Trae tu propio dispositivo para ver si puedes usar un teléfono que ya tengas (incluido un Apple iPhone).

Agrega un dispositivo a tu cuenta prepagada existente.