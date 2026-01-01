Conexión
internacional
hecha fácil
Simplemente agrega un plan de llamadas internacionales y disfruta de
tarifas con descuento. O paga una tarifa baja por minuto por una llamada ocasional.
Llam. internacionales
Ahorra en llamadas a más de 220 países
y destinos.
Mensajería ilimitada
Enviar mensajes de texto a
está
incluido en planes nacionales.
Encuentra el plan de llamadas internacionales adecuado para ti.
Obtén las tarifas del país
al que quieres llamar.
Global Calling
Obtén tarifas de llamadas con descuento por un bajo cargo
mensual.
$5/mes
Características
-
Tarifas de llamadas con descuento a más de 220 países desde $0.05/ min.
-
Llamadas ilimitadas a México y Canadá.
Recomendado
Global Choice
Obtén una asignación mensual de minutos
para llamar al país de tu preferencia.
$10/mes
Características
-
Hasta 300 minutos de llamadas a un país de tu elección
(después de la asignación, disfruta de una tarifa con descuento para ese país).
-
Tarifas de llamadas con descuento a más de 220 países desde $0.05/ min.
-
Llamadas ilimitadas a México y Canadá.
Global Calling Plus
Obtén más llamadas ilimitadas y tarifas de llamadas con descuento a más países.
$15/mes
Características
-
Llamadas ilimitadas a más de 40 destinos, incluidos México y
Canadá.
-
Tarifas de llamadas con descuento a más de 190 países desde $0.05/ min.
Pago de tarifas por minuto
Llama a números internacionales sin agregar un plan internacional mensual.
Si eliges no agregar un plan de larga distancia internacional,
se te cobrarán por minuto.
Para agregar un plan de llamadas internacionales o disfrutar de tarifas por minuto,
debes tener un plan nacional prepagado de Verizon elegible.
Agrega un plan internacional y
ahorra con Verizon Prepaid.
O navega por nuestros planes telefónicos nacionales
para unirte a la red 5G más confiable de los Estados Unidos.
¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas.
¿Qué teléfonos puedo usar con el servicio prepagado de Verizon?
Si quieres comprar un nuevo teléfono prepagado, ve a nuestra página Teléfonos Prepaid para ver todos los teléfonos prepagados disponibles. De lo contrario, visita una tienda de Verizon o un centro de venta nacional autorizado local.
Consulta nuestra página Trae tu propio dispositivo para ver si puedes usar un teléfono que ya tengas (incluido un Apple iPhone).
Agrega un dispositivo a tu cuenta prepagada existente.
¿Puedo hacer llamadas internacionales con mi servicio prepagado?
Sí, puedes usar tu teléfono Prepaid para realizar llamadas al extranjero con la tarifa por minuto más los cargos por minuto que se encuentran en la página Llamadas internacionales con Prepaid.
Si llamas a menudo a otros países, ofrecemos:
- Global Choice para nuestro plan Unlimited Plus Prepaid de $70 . Obtén llamadas ilimitadas a un país por mes y tarifas con descuento a más de 220 países
- Planes prepagados selectos para smartphones que incluyen llamadas a México, Canadá, Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE. UU.
- Planes de llamadas internacionales Prepaid que puedes agregar a tu plan prepagado por un cargo mensual fijo.
Las redes internacionales cambian con frecuencia, por lo que es posible que algunas ubicaciones no estén disponibles en todo momento. Los precios están sujetos a cambios sin aviso. Los minutos de noche/fin de semana ilimitados no se aplican a las llamadas internacionales.
¿Cuántos datos necesito con mi plan prepagado?
La cantidad de datos que necesitas depende de lo que hagas con tu dispositivo. Estos son algunos ejemplos (no tu uso real):
|Hábitos de uso
|Cantidad de datos recomendada por dispositivo
|Principalmente hablas y texteas, pero usas redes sociales de vez en cuando
|Menos de 5 GB/mes
|Haces streaming de música, cargas fotos en redes sociales y navegas por internet
|5 - 10 GB/mes
|Haces streaming de videos y siempre estás en línea
|Más de 10 GB/mes
Si ya tienes un plan Verizon Prepaid, consulta tus detalles de uso para ver las cifras reales.
Puedes cambiar tu plan o agregar datos a través de My Verizon.
Nota: El uso de datos de los dispositivos con hotspot móvil depende de cuántos dispositivos estén conectados y de lo que estén haciendo. El uso podría ser de 30 GB o más si 3 dispositivos están haciendo streaming de música o video.
¿Está 5G disponible en el servicio prepagado?
Sí, obtienes acceso a 5G con nuestros planes Prepaid actuales*.
5G Ultra Wideband* solo se incluye en estos planes prepagados:
- Plan Prepaid Unlimited Plus para smartphone de $70
- Plan Prepaid de datos de 100 GB
- Plan Prepaid de datos de 150 GB
Nota: El plan de llamadas y textos se limita a velocidades de datos 2G.
*El acceso a 5G Ultra Wideband requiere un dispositivo compatible con 5G dentro del área de cobertura 5G Ultra Wideband. Incluye streaming en calidad 4K UHD en dispositivos compatibles. Descargas a través de 5G Ultra Wideband.
¿Cómo desbloqueo mi teléfono Verizon Prepaid?
Los dispositivos que compras en Verizon y ciertos dispositivos comprados en uno de nuestros distribuidores autorizados están bloqueados durante 60 días después de la activación. Una vez transcurridos 60 días de servicio activo pagado y uso ordinario, los desbloquearemos de manera automática, a menos que el dispositivo se considere robado o comprado de manera fraudulenta. Después del período de bloqueo de 60 días posterior a la compra del dispositivo, no bloqueamos los teléfonos en ningún momento. Para obtener más información, visita nuestra página de Política de desbloqueo de dispositivo Prepaid.