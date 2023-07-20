Guía del comprador de teléfonos móviles

¿Intentas decidirte por un smartphone u otro? Tenemos una guía de las características más comunes de los smartphones.

Cómo encontrar el mejor teléfono para ti A la hora de comprar un nuevo smartphone, hay mucho a tener en cuenta. Con tantos modelos diferentes, puede resultar difícil entender cuáles son las diferencias. Como es probable que quieras que tu nuevo teléfono dure, debes elegir un dispositivo que no solo ofrezca las características que quieres hoy, sino también las que pueden llegar a ser importantes para ti en los próximos años. Aunque algunas características puedan parecer insignificantes a primera vista, pueden afectar a tu uso diario, dependiendo de tu estilo de vida y de las necesidades de tu dispositivo. Por ejemplo, si te gusta jugar en tu teléfono, debes buscar características que incluyan velocidades de procesamiento más altas para jugar tus juegos estés donde estés. De lo contrario, te sentirás frustrado con tu teléfono a diario. Hay muchos motivos por los cuales comprar un nuevo teléfono, pero después de decidirte por uno, puede resultar difícil decidir el siguiente paso. Esta guía ofrece consejos sobre cómo elegir un teléfono y cómo saber si vale la pena invertir en un teléfono nuevo.

¿Cuándo es el momento de comprar un teléfono móvil nuevo? Muchos factores pueden contribuir a querer un teléfono nuevo. Quizá hayas perdido tu teléfono. O puede que una característica importante haya dejado de funcionar. O tal vez solo quieras una actualización. Estos son algunos factores que indican que deberías actualizar a un teléfono nuevo. Problemas de rendimiento o daños importantes Lamentablemente, los teléfonos no duran para siempre. Incluso con los cuidados adecuados, un teléfono puede sufrir la falla de una pieza que acabe afectando su rendimiento o le quite la capacidad de realizar una función clave. Por ejemplo, si tienes una batería vieja o dañada, es posible que tu teléfono no mantenga la carga, lo que puede llegar a ser molesto en el mejor de los casos y peligroso en un caso de emergencia. Si tu teléfono tiene problemas de este tipo que hacen que funcione mal o no funcione en absoluto, es probable que haya llegado el momento de cambiarlo por uno nuevo. Conectividad y rendimiento de la red deficientes Mientras la tecnología de las conexiones avanza, pone en jaque a los dispositivos obsoletos. A medida que la nueva tecnología, como el 5G, se convierte en el estándar, acontecimientos como la retirada de la red 3G hacen que los teléfonos viejos queden obsoletos. Por ejemplo, cuando se descontinuó el 3G, los smartphones 4G LTE que no admitían HD Voice cayeron en desuso. Además, según investigadores de Stony Brook University, la tecnología anticuada de los teléfonos puede hacer que los teléfonos viejos accedan a los contenidos con lentitud, con errores o incluso no accedan en absoluto, sea cual sea la generación de red en la que te encuentres. Comprar un teléfono habilitado para 5G puede ayudar a que te mantengas al día con los avances en materia de redes y tecnología. Aunque el 5G no esté disponible actualmente en tu zona, puede valer la pena adelantarse a la tecnología emergente. De ese modo, podrás hacer uso de la conexión cuando el 5G se expanda a tu zona, o mientras viajas a un lugar donde exista. Cambiar de proveedor de servicio telefónico Ya sea porque te has mudado, quieras aprovechar las ventajas de la nueva tecnología de conexión o busques un proveedor de servicios que ofrezca la cobertura de red que necesitas, es posible que quieras cambiar de proveedor de telefonía móvil. Quizá tu antiguo proveedor tenga un servicio deficiente en tu zona, o estés interesado en una función que ofrece otro proveedor. Si decides cambiar de proveedor de servicio, vale la pena que te plantees actualizar tu teléfono al mismo tiempo, ya que a menudo hay ofertas en teléfonos móviles para nuevos clientes, que pueden incluir un teléfono nuevo. Esto puede ser una buena forma de solucionar problemas con tu proveedor de telefonía móvil anterior y, al mismo tiempo, de darte acceso a un dispositivo más nuevo.

Comprender los componentes del teléfono móvil Comparar smartphones puede ser abrumador, sobre todo si no conoces cuáles son las diferentes partes de un teléfono. Cada teléfono está hecho de los mismos tipos de componentes; es la combinación específica de las distintas versiones de estos componentes lo que hace que un teléfono sea único. Puede parecer evidente que comprar un smartphone con el procesador más potente, la mayor capacidad de almacenamiento y la pantalla de mayor resolución sea la mejor opción. Sin embargo, el costo de fabricación de los componentes de alta gama es mayor, lo que se traduce en un dispositivo más costoso. Por esta razón, entender cuáles son estos componentes sirve de ayuda para que puedas identificar tus necesidades individuales, lo que facilita mucho la comparación y la elección de un teléfono móvil que se adapte a tu presupuesto. Memoria vs. almacenamiento Cuando se habla de la memoria de un smartphone, en realidad se está hablando de su capacidad de almacenamiento, aunque ambas cosas son distintas. Esto puede traer cierta confusión a la hora de comparar teléfonos móviles, pero entender la diferencia a veces puede ayudar a definir cuál se está describiendo a través del contexto. La memoria se refiere a la memoria de acceso aleatorio, o RAM, que se usa como una especie de espacio temporal asignado a las aplicaciones que se están ejecutando en ese momento. La cantidad de RAM necesaria depende del dispositivo y del usuario. La RAM es necesaria para el sistema operativo, así como para todas las aplicaciones que se estén ejecutando en ese momento, por lo que deberías tener suficiente para ejecutar las funciones del sistema y las aplicaciones necesarias. Si no estás seguro de cuánta RAM necesitas, verifica la configuración de tu dispositivo actual, ve la cantidad que tienes y úsala como punto de partida para tu próximo teléfono. El almacenamiento se refiere a la capacidad del teléfono para guardar archivos como fotos, videos y las propias aplicaciones. Una vez más, las necesidades de almacenamiento varían de un usuario a otro. Esto dependerá un poco de la persona. Por supuesto, no siempre tienes que conformarte con el almacenamiento que ofrece el fabricante del teléfono. Algunos teléfonos vienen con opciones de almacenamiento expandible, lo que permite a los usuarios complementar su capacidad de almacenamiento con tarjetas SD. Además, algunos proveedores de servicios telefónicos ofrecen espacio de almacenamiento adicional a través del almacenamiento en la nube. Tanto el almacenamiento como la memoria suelen medirse en gigabytes, o GB, aunque la cantidad de almacenamiento suele ser mayor porque los usuarios suelen demandar más espacio para guardar fotos y videos de alta resolución. Pantalla La pantalla de un teléfono es clave y aquí también hay que tener en cuenta varios factores. Dado que es el principal medio de interfaz con el dispositivo, la pantalla debe ser lo suficientemente grande como para leerla y usarla cómodamente. Sin embargo, muchos smartphones modernos tienen funciones de accesibilidad que permiten personalizar una pantalla con íconos más grandes que son más fáciles de ver y con los que es más fácil interactuar. Además, la resolución de la pantalla puede suponer una gran diferencia en la visualización de los teléfonos, ya que una pantalla de menor resolución no se verá tan bien cuando se haga streaming de películas de alta resolución. Si no estás acostumbrado a usar un smartphone, también puede serte útil que eches un vistazo a dispositivos de prueba para ver qué tamaño de pantalla te resulta cómodo en las manos. Sistemas operativos Uno de los aspectos más importantes de un smartphone es el sistema operativo que usa. Un sistema operativo, o SO, es el software que controla todas las funciones de un teléfono y determina qué aplicaciones puede ejecutar. Aunque técnicamente el SO solo se refiere al software, las especificaciones requeridas por estos programas implican que cada uno necesita también un hardware particular para funcionar. Los sistemas operativos de teléfono más comunes son Apple iOS y Google Android. Las mejores características de la cámara de un teléfono móvil que tienes que considerar Si te gusta tomar fotos, la cámara es un aspecto importante a tener en cuenta. Cuando leas las especificaciones de un teléfono, recuerda que la mayoría viene con una cámara frontal y otra trasera, y que las capacidades de ambas pueden ser diferentes. Además, los distintos tipos de fotos pueden requerir consideraciones diferentes. Por ejemplo: Fotos en movimiento : Una foto de una acción dramática en un juego deportivo u otro evento puede salir borrosa sin los ajustes adecuados. Asegúrate de que tu cámara ofrezca estabilización de imagen o una apertura personalizable para capturar el momento.

: Una foto de una acción dramática en un juego deportivo u otro evento puede salir borrosa sin los ajustes adecuados. Asegúrate de que tu cámara ofrezca estabilización de imagen o una apertura personalizable para capturar el momento. Paisajes : Los paisajes exteriores pueden ser engañosamente difíciles de capturar. Las disparidades entre los niveles de luz del cielo y del suelo pueden dificultar la búsqueda de un equilibrio, ya que la cámara se adapta a uno u otro. Sin embargo, una cámara que ofrezca HDR o ISO puede ayudar a marcar la diferencia a la hora de ajustar los diferentes niveles de luz.

: Los paisajes exteriores pueden ser engañosamente difíciles de capturar. Las disparidades entre los niveles de luz del cielo y del suelo pueden dificultar la búsqueda de un equilibrio, ya que la cámara se adapta a uno u otro. Sin embargo, una cámara que ofrezca HDR o ISO puede ayudar a marcar la diferencia a la hora de ajustar los diferentes niveles de luz. Calidad general de la imagen : Otro aspecto que no se debe ignorar es que la resolución de una foto puede marcar la diferencia en lo bien que se ve una imagen. Una cámara con un número elevado de megapíxeles tomará una foto de mayor resolución. Por ejemplo, una imagen en 4K equivale a 8.3 megapíxeles. Si tu cámara puede guardar las fotos en formato RAW, obtendrás la mejor calidad de imagen sin compresión, lo que ocupa más espacio de almacenamiento, pero puede ser útil si quieres editar las fotos más adelante.

: Otro aspecto que no se debe ignorar es que la resolución de una foto puede marcar la diferencia en lo bien que se ve una imagen. Una cámara con un número elevado de megapíxeles tomará una foto de mayor resolución. Por ejemplo, una imagen en 4K equivale a 8.3 megapíxeles. Si tu cámara puede guardar las fotos en formato RAW, obtendrás la mejor calidad de imagen sin compresión, lo que ocupa más espacio de almacenamiento, pero puede ser útil si quieres editar las fotos más adelante. Fotos nocturnas: Las fotos nocturnas pueden salir granuladas y de baja calidad si no tienes un teléfono con modo Noche. Si quieres tomar fotos de noche, busca teléfonos equipados con el modo Noche. Cómo comparar los procesadores de smartphones El procesador es el centro neurálgico del dispositivo y se encarga de ejecutar todas las aplicaciones y funciones de software de un teléfono. Los procesadores tienen una velocidad de reloj que suele medirse en GHz. Cuanto mayor sea la velocidad, mejor será el rendimiento de un teléfono. Si quieres hacer streaming de video o juegos, por ejemplo, necesitarás un procesador con una velocidad de reloj de al menos 1 GHz. Según investigadores de Stony Brook University, la velocidad de reloj del procesador es importante para reducir la latencia del streaming. En otras palabras, con un procesador de 1 GHz tendrás que esperar más para que un juego, una canción o un video empiecen a transmitirse que con un procesador de 2.4 GHz. Pero una vez superado el tiempo de búfer inicial, un procesador de 1 GHz con varios núcleos no muestra una calidad de streaming reducida en comparación con uno con una frecuencia de reloj superior, porque los coprocesadores ejecutan la aplicación. Al mismo tiempo, un procesador más lento sí influye en el tiempo de carga de la página web móvil, porque los múltiples núcleos del procesador no entran en juego en este caso. En concreto, un procesador de 384 MHz carga las páginas web móviles cuatro veces más despacio que un procesador de 1.5 GHz. Así que, si quieres hacer streaming de video con baja latencia y navegar por internet sin tiempos de carga lentos, necesitarás un procesador multinúcleo con una velocidad de reloj de al menos 1 GHz, pero te irá mejor con más de 2 GHz. Cómo evaluar los teléfonos plegables y otros teléfonos básicos Un teléfono móvil básico, comúnmente conocido como teléfono plegable, debe funcionar en una red 4G para siquiera tomarlo en consideración. Esto se debe a que los teléfonos 3G ya no pueden hacer ni recibir llamadas ni mensajes de texto. Más allá de eso, todo depende de lo que busques en un teléfono. Busca un teléfono básico que tenga GPS y una batería de larga duración, lo que puede ser absolutamente esencial cuando viajas. Además, si prefieres usar una laptop o una tablet para acceder a internet, puedes encontrar un teléfono plegable que actúe como hotspot para tus dispositivos. Y que sea un teléfono básico no significa que debas sacrificar características como la cámara y el espacio de almacenamiento para tus fotos y MP3: busca un teléfono con una cámara decente (al menos 2 megapíxeles) y almacenamiento en la tarjeta MicroSD. Sin duda buscas una solución de llamadas y mensajes a largo plazo. El mejor teléfono plegable para ti será uno resistente y duradero. Además, si buscas un teléfono plegable para una persona mayor, puedes encontrar algunos con botones grandes, compatibilidad con equipos de asistencia auditiva y un botón que puedes programar para contactar con los servicios de emergencia. Evaluación de las baterías de los teléfonos móviles La batería mantiene una carga que se mide en miliamperios hora, o mAh. Ese número corresponde a la capacidad de la batería, que permite que el teléfono permanezca encendido durante más tiempo. Sin embargo, es importante entender que los mAh no se relacionan directamente con la cantidad de tiempo que el teléfono permanecerá encendido. Ejecutar aplicaciones más intensas agotará la batería más rápido, al igual que las aplicaciones que realizan funciones en segundo plano, como las aplicaciones de seguimiento de pasos. Algunos teléfonos también incorporan baterías de carga rápida. Estos teléfonos pueden cargarse más rápidamente. Algunos teléfonos pueden incluso cargarse de forma inalámbrica colocándolos sobre una base de carga, en lugar de enchufarlos.

Datos y privacidad del teléfono móvil Los smartphones tienen acceso a muchos datos privados. Dado que tienen acceso a datos de comportamiento como los lugares a los que vas, las cosas que compras y las personas con las que hablas, los smartphones exigen un compromiso adicional con la privacidad por parte de las compañías y los proveedores de servicios. Al comprar uno, asegúrate de que tu proveedor tenga una política clara contra la recopilación de datos y su venta a anunciantes. Seguridad física En caso de la pérdida o el robo de un smartphone, también debe tener cierto grado de seguridad práctica. Normalmente, un teléfono tendrá una pantalla de bloqueo protegida por contraseña que puede activarse para impedir el acceso no autorizado. Algunos teléfonos incluso vienen equipados con escáneres de huellas dactilares para una mayor seguridad.

Comprar un teléfono móvil Teniendo en cuenta los factores anteriores, también debes considerar el proceso de compra del teléfono, que puede impactar en tu decisión sobre el proveedor elegido, el contrato y el plan de pago. Además, siempre debes asegurarte de consultar las ofertas vigentes de venta al público. Si hay un punto de venta cerca, te recomendamos visitar una tienda además de buscar en línea, por si alguna de las dos tiene ofertas exclusivas. Podrías acabar ahorrando dinero gracias a los paquetes de accesorios, las promociones de intercambio o las ofertas por tiempo limitado. Cómo elegir un proveedor de servicios de red confiable para tu teléfono Compara y contrasta diferentes proveedores de servicios para ver cuál ofrece el mejor plan telefónico para ti. Muchos proveedores ofrecen un mapa de cobertura para que puedas ver qué servicio se ofrece en tu zona, así como las velocidades disponibles, como 4G y 5G. Además, los servicios ofrecidos pueden variar según el proveedor. Algunos proveedores de telefonía móvil ofrecen descuentos en líneas adicionales, más allá de un plan familiar, para ayudar a ahorrar dinero a quienes necesitan varios teléfonos para los miembros de su unidad familiar. La elección también puede reducirse a qué proveedor ofrece la mejor oferta de contratación o a cuál brinda el mejor servicio al cliente. Elección de un plan de servicio telefónico La elección de un plan de servicio depende en gran medida del uso que le vayas a dar al teléfono. Algunos planes ofrecen datos ilimitados, lo que es importante para quienes navegan mucho por internet y hacen streaming de música y video cuando están lejos de una conexión Wi-Fi. Otros planes pueden ofrecer un servicio internacional continuo o temporal, que permite a los usuarios seguir conectados mientras viajan. La elección de un plan de servicio también puede tener mucho que ver. A veces, un paquete para tu nuevo teléfono o un precio promocional de un plan de datos pueden influir en tu decisión. Solo asegúrate de comparar precios y ver qué ofertas de planes de servicio hay disponibles. Contratos anuales en comparación con otros contratos Los planes de pago suelen tener una duración determinada y conllevan tarifas adicionales si el cliente desea cancelarlos antes de que finalice el contrato. Un plan prepagado ofrece a los usuarios un plan fijo de datos y servicio siempre que paguen un mes por adelantado. Es posible que otros planes sin contrato no tengan un período determinado para mantener el plan de servicio, pero pueden ofrecer otros incentivos para conservar al cliente, como un menor costo del teléfono, y exigir que se pague en su totalidad al cancelar el plan. Pago del teléfono móvil Dado que un teléfono móvil puede ser una inversión bastante costosa, es importante evaluar los distintos métodos de pago de un dispositivo, así como las diferentes opciones de compra. Mediante financiación, programas de intercambio y teléfonos reacondicionados, es posible encontrar la mejor opción según tu situación. A menudo, los proveedores de telefonía móvil ofrecen financiación para ayudar a pagar el teléfono. Esto puede aligerar en gran medida la carga de pagar un teléfono nuevo al reducir el costo total a un cargo mensual menor que se agrega al pago mensual del plan de servicio. Teléfonos nuevos, usados y reacondicionados A continuación, debes decidir si quieres comprar un teléfono nuevo, o tal vez comprar un modelo usado o reacondicionado. Aunque sepas qué opción te gustaría, puede valer la pena comparar todas las opciones, ya que los minoristas y proveedores pueden ofrecer incentivos adicionales para ahorrar dinero por elegir teléfonos nuevos, usados o reacondicionados. Aunque, por lo general, los vendedores se esforzarán por evitar vender un dispositivo con problemas graves, ten en cuenta que los teléfonos usados pueden tener rayones, abolladuras u otros daños superficiales (consulta, por ejemplo, cómo describe Verizon el estado de los teléfonos usados certificados, y qué significa cada nivel de calificación). Además, asegúrate de que el vendedor te ofrezca algún tipo de garantía en caso de que algo salga mal, y de que entiendas sus parámetros. Si buscas teléfonos usados o reacondicionados, puedes encontrar algunos dispositivos confiables y de alto funcionamiento, especialmente cuando esos teléfonos han sido inspeccionados y certificados por estar en excelentes condiciones por expertos en dispositivos móviles como los técnicos de Verizon. A todos los dispositivos usados certificados de Verizon se les asigna una calificación según su estado físico. Los grados de usado certificado incluyen: Un teléfono en "excelentes" condiciones puede tener algunos rayones y rasguños leves.

Un dispositivo en "muy buenas condiciones" tendrá algunos rayones más.

Por último, un dispositivo en "buenas" condiciones tendrá rayones, rozaduras o abolladuras más importantes en la funda del teléfono y también puede tener pequeños rayones en la pantalla. Todos los teléfonos usados y reacondicionados certificados que se venden en Verizon tendrán una calificación asociada a ellos, y eso te dará una idea de las condiciones en que se encuentran. En general, los teléfonos reacondicionados son seguros de usar y vienen en diferentes niveles de condición. Y, si un dispositivo solo tiene ligeros rayones o raspaduras, puedes cubrirlos con una funda moderna. Teléfonos bloqueados vs. teléfonos desbloqueados Como protocolo de seguridad, algunos proveedores de telefonía móvil ofrecen teléfonos "bloqueados" durante algún tiempo. Esto significa que el teléfono solo puede activarse en la red de ese proveedor durante un tiempo determinado. Una vez transcurrido ese tiempo, el teléfono quedará "desbloqueado" y podrá usarse en la red de otro proveedor. Aunque los teléfonos desbloqueados tienen ventajas, algunas funciones ofrecidas por el proveedor original pueden estar limitadas o no estar disponibles. Elige el mejor smartphone para ti El mejor teléfono para ti dependerá de varios factores, y no todos los componentes de un teléfono serán importantes para todo el mundo. Por ello, estas son algunas cuestiones que tienes que tener en cuenta según los distintos tipos de usuarios: El mejor teléfono para los jugadores : A la hora de buscar un teléfono para jugar, quizá las consideraciones más importantes sean la velocidad del procesador y la resolución de la pantalla. Esto ayudará a ejecutar los juegos más actuales con fluidez y sin contratiempos. Sin embargo, los requisitos de rendimiento se pueden contrarrestar mediante el uso de juegos en la nube, aunque eso requerirá una conexión rápida a internet para evitar el lag.

: A la hora de buscar un teléfono para jugar, quizá las consideraciones más importantes sean la velocidad del procesador y la resolución de la pantalla. Esto ayudará a ejecutar los juegos más actuales con fluidez y sin contratiempos. Sin embargo, los requisitos de rendimiento se pueden contrarrestar mediante el uso de juegos en la nube, aunque eso requerirá una conexión rápida a internet para evitar el lag. El mejor teléfono para los viajeros frecuentes : Si viajas con frecuencia, es probable que le des mucho uso a tu teléfono, especialmente si tomas vuelos largos o viajas en transporte público. En estos casos, la duración de la batería es imprescindible, así como el espacio de almacenamiento para guardar fotos y videos de tus viajes, o películas para ver cuando la conexión sea débil. Considera también un plan que tenga buena cobertura en el extranjero.

: Si viajas con frecuencia, es probable que le des mucho uso a tu teléfono, especialmente si tomas vuelos largos o viajas en transporte público. En estos casos, la duración de la batería es imprescindible, así como el espacio de almacenamiento para guardar fotos y videos de tus viajes, o películas para ver cuando la conexión sea débil. Considera también un plan que tenga buena cobertura en el extranjero. El mejor teléfono para los aventureros : Para alguien que disfruta acampando, haciendo senderismo o paseando en bicicleta al aire libre, la durabilidad es imprescindible. Busca un teléfono que sea duradero y, preferiblemente, resistente al agua. Una buena funda para teléfono puede ayudar a suplir estas carencias. Un teléfono con conexión vía satélite puede ser muy práctico para seguir conectado. Además de una buena cámara con potentes funciones de estabilización de imagen o HDR para capturar tus aventuras y vistas únicas.

: Para alguien que disfruta acampando, haciendo senderismo o paseando en bicicleta al aire libre, la durabilidad es imprescindible. Busca un teléfono que sea duradero y, preferiblemente, resistente al agua. Una buena funda para teléfono puede ayudar a suplir estas carencias. Un teléfono con conexión vía satélite puede ser muy práctico para seguir conectado. Además de una buena cámara con potentes funciones de estabilización de imagen o HDR para capturar tus aventuras y vistas únicas. El mejor teléfono para personas mayores: Las personas mayores se beneficiarán de un teléfono con batería de larga duración, durabilidad, pantalla grande y otras características que prioricen la facilidad de uso. Un teléfono con un menú en forma de lista puede facilitar la búsqueda, y debe tener capacidad GPS para ayudarte a navegar. En función de tus necesidades y capacidades, no olvides las funciones de accesibilidad, como la escritura por voz y la compatibilidad con equipos de asistencia auditiva. Y, a la hora de la verdad, un teléfono con capacidad de videochat es muy importante si quieres ver a tus seres queridos mientras hablas.