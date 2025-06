Cómo registrar el beneficio de Apple Music Familiar

How to register your Apple Music Family perk (0:39)

Consulta la respuesta completa Cómo registrar una suscripción a Apple Music Familiar.



Antes de poder disfrutar de tu nuevo beneficio, tendrás que registrarlo.



No te preocupes, solo te tomará un momento.



Para comenzar, busca una notificación de acción.



Registra tu suscripción a Apple Music Familiar tocando Obtener enlace.



Te enviaremos un mensaje de texto con un enlace para comenzar.



Se usará tu Apple ID y tu número de teléfono para conectar tu suscripción.



Tu suscripción a Apple Music Familiar está pensada para compartirse con hasta 5 familiares.



Invita gente ahora o en cualquier momento desde la configuración Compartir en Familia.



Una vez completado, estás listo.