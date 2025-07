Términos y condiciones del beneficio de Google AI Pro

Si eres (1) residente legal de los 50 estados de EE. UU. y D.C. y (2) tienes 18 años de edad o más, con un plan telefónico Welcome Unlimited, Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate o un plan elegible de Verizon Home Internet ("VHI"), eres elegible para comprar el beneficio del plan "Google AI Pro" por $10.



Una oferta por línea telefónica. Una oferta por cuenta de VHI elegible.



Para obtener una membresía de Google AI Pro, debes iniciar sesión con tu cuenta personal de Google. Si no tienes una cuenta de Google, tendrás que crear una. Las cuentas de espacio de trabajo y de niños no son elegibles.



La facturación comienza al inscribirte. El acceso comienza al registrar la línea con Google AI Pro.



Si tienes una suscripción paga activa a Google One comprada directamente a través de Google o mediante un tercero, deberás cancelar dicha suscripción antes de configurar Google AI Pro a través de Verizon.



Cualquier valor, prueba gratuita, descuento o precio promocional asociado con las suscripciones existentes de Google One, si los hubiera, no se transferirá a la suscripción de Google AI Pro que configures con Verizon.



Puedes cancelar el beneficio de Google AI Pro en cualquier momento a través de My Verizon en línea o My Verizon app. La oferta puede terminar sin previo aviso.



Al cancelar, perderás el acceso a los servicios el día que canceles el beneficio de Google AI Pro. El cargo del beneficio de $10 se prorrateará.



Verizon compartirá tu número de teléfono móvil y/o dirección de correo electrónico con Google para facilitar tu registro en Google AI Pro. Si quieres obtener más información sobre cómo Verizon maneja tus datos personales, visita el Aviso de privacidad disponible en espanol.verizon.com/privacy. Los residentes de California pueden ver nuestro Aviso de privacidad de California. Puedes consultar la Declaración de privacidad de Google en policies.google.com/privacy.



Al registrarte en Google AI Pro, aceptas los términos de Google One y Google. Descubre cómo Google gestiona los datos. Gemini Advanced y Gemini para Gmail, Documentos y más solo están disponibles para mayores de 18 años. Gemini para Gmail, Documentos y más está disponible en ciertos idiomas. Pueden aplicarse límites de tarifa.