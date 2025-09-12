Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.​​ 

Por inactividad, tu sesión ha expirado. Vuelve a iniciar sesión para continuar.​​ 

Contenidos de la página​​ 

Actualización de software de Google Pixel Watch 4​​ 

Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu dispositivo. Esta actualización de software ha sido probada para ayudar a optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos, aplicar los parches de seguridad más recientes y, cuando estén disponibles, entregar nuevas funciones.

Antes de que descargues:​​ 

  • Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.​​ 
  • Asegúrate de que tu batería esté completamente cargada o conectada a un cargador antes de iniciar la actualización del software.​​ 

Actualización del sistema 1​​ 

Los detalles:​​ 

Fecha de lanzamiento: 12/09/2025
Nivel de parche de seguridad de Android™: noviembre de 2025
Versión del software: BP4A.251205.005.W7

¿Qué está cambiando?:

La actualización de software actual incluye:​​ 

  • Último parche de seguridad de Android para tu dispositivo​​ 
  • Actualización de Wear OS a 6.1​​ 
  • Mejoras en la esfera del reloj​​ 
  • Mejoras de estabilidad y rendimiento​​ 
  • Mejoras en el rendimiento de Airplane Mode​​ 
  • Nuevo diseño de ícono para el modo de descanso​​ 
  • Habilita el control rápido de las funciones del reloj de bolsillo (alarma, cronómetro, temporizador) usando gestos intuitivos con una sola mano​​ 

Asistencia adicional​​ 

Google Pixel Watch 4 - Ve la versión del software​​ 

Google Pixel Watch 4: instala la actualización de software del dispositivo...​​ 

Wear OS​​ 

Pixel y Google son marcas comerciales de Google Inc.
Android es una marca comercial de Google Inc.​​ 