Actualización de software de Google Pixel Watch 4
Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu dispositivo. Esta actualización de software ha sido probada para ayudar a optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos, aplicar los parches de seguridad más recientes y, cuando estén disponibles, entregar nuevas funciones.
Antes de que descargues:
- Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.
- Asegúrate de que tu batería esté completamente cargada o conectada a un cargador antes de iniciar la actualización del software.
Actualización del sistema 1
Los detalles:
Fecha de lanzamiento: 12/09/2025
Nivel de parche de seguridad de Android™: noviembre de 2025
Versión del software: BP4A.251205.005.W7
¿Qué está cambiando?:
La actualización de software actual incluye:
- Último parche de seguridad de Android para tu dispositivo
- Actualización de Wear OS a 6.1
- Mejoras en la esfera del reloj
- Mejoras de estabilidad y rendimiento
- Mejoras en el rendimiento de Airplane Mode
- Nuevo diseño de ícono para el modo de descanso
- Habilita el control rápido de las funciones del reloj de bolsillo (alarma, cronómetro, temporizador) usando gestos intuitivos con una sola mano
Próximos pasos y enlaces adicionales
Espera un poco para que las aplicaciones de tu dispositivo continúen descargándose después de la actualización del software.
Para obtener más ayuda:
