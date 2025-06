Cómo registrar tu beneficio de Netflix y Max (con comerciales)

How to register your Netflix & Max (With Ads) perk (1:17)

Consulta la respuesta completa Cómo registrarse en Netflix y Max



Antes de poder disfrutar de tu nuevo beneficio, tendrás que registrarlo.



No te preocupes, solo te tomará un momento.



Para comenzar, busca una notificación de acción.



Para registrar las nuevas suscripciones a Netflix y Max, debes crear una cuenta o usar una ya existente para cada una de ellas.



Toca Registrar para configurar Netflix.



Ingresa la dirección de correo electrónico que quieres usar para tu suscripción a Netflix.



Si ya tienes una cuenta facturada directamente con Netflix, puedes usar el correo electrónico asociado a ella. Conservarás tus perfiles existentes de Netflix.



Sigue los pasos para registrar tu plan Netflix Estándar con comerciales o elige mantener un plan existente.



Si eliges actualizar tu plan, solo pagarás la diferencia entre el precio de venta de Netflix Estándar con comerciales y el de Netflix Estándar o Premium.



Una vez que se complete, tu cuenta de Netflix estará conectada con Verizon.



Para configurar Max, toca Registrar.



Ingresa la información necesaria para crear tu cuenta de Max.



Max verificará si tienes una cuenta existente que pueda estar ya en uso con tu dirección de correo electrónico.



Sigue las instrucciones para verificar tu correo electrónico.



Una vez que se complete, tu cuenta de Max estará conectada con Verizon.



Ya está todo listo para comenzar a ver Netflix y Max.