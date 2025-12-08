Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.

Actualización de software del Samsung Galaxy Watch8 Classic

Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu dispositivo. Esta actualización de software ha sido probada para ayudar a optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos, aplicar los parches de seguridad más recientes y, cuando estén disponibles, entregar nuevas funciones.

Antes de que descargues:

  • Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.
  • Asegúrate de que tu batería esté completamente cargada o conectada a un cargador antes de iniciar la actualización del software.

Actualización del sistema 1

Los detalles:

Fecha de lanzamiento: 08/12/2025
Versión de software: L505USQU1AYG4 (46mm)


¿Qué está cambiando?:

La actualización de software actual proporciona mejoras de rendimiento para tu dispositivo.

