Preguntas frecuentes acerca de la Wireless Phone Protection

Todas las opciones de protección de dispositivos se renuevan cada mes hasta que se cancelan, y se facturan directamente a tu cuenta de servicio móvil. Puedes cancelar tu opción de protección de dispositivos en cualquier momento y recibir un reembolso prorrateado de tu cargo mensual.



Puedes eliminar Wireless Phone Protection de tu línea en cualquier momento desde la página Servicios y beneficios en My Verizon. Cuando canceles, recibirás un reembolso prorrateado del cargo mensual.



NO elimines Wireless Phone Protection si quieres cambiar a otra opción de protección de dispositivos. Si lo haces, perderás tu elegibilidad para la protección de dispositivos. En su lugar, ve a la página Servicios y beneficios en My Verizon e inscríbete en la opción de protección de dispositivos que desees. Se te pedirá que elimines la Wireless Phone Protection durante el proceso de inscripción.



Nota: Si cancelas la Wireless Phone Protection, tu dispositivo actual no será elegible para ninguna otra opción de protección de dispositivos a menos que cumpla con los requisitos de elegibilidad .