¿Cuál es la diferencia entre Mbps y Kbps?

Todos los datos que ves a través de internet se miden en dígitos binarios. La mayoría de la gente está vagamente familiarizada con el 'lenguaje binario', que codifica datos usando 1s y 0s. Sin embargo, probablemente nunca has oído hablar del término en el contexto de las velocidades de procesamiento de datos de Internet y dispositivos. Eso es porque casi siempre se abrevia de "binary digits" a “bits”. Independientemente del tipo de conexión a internet que tengas, su velocidad siempre se calculará en bits. Las velocidades de internet actuales son rápidas en comparación con los primeros días de la World Wide Web. La unidad más pequeña que verás en estos días es un kilobit. El prefijo “kilo” significa “mil”, por lo tanto, un kilobit (abreviado como Kb) es 1,000 bits. La internet de alta velocidad ha introducido una nueva unidad en el panorama. Los megabits (Mb) son superiores a los kilobits, con un megabit equivalente a 1,000 kilobits (o un millón de bits). Cuando se trata de la velocidad de internet, la unidad de medida es la cantidad de kilobits o megabits que se transmiten a través de la conexión a internet cada segundo. Mientras compras un servicio de internet, verás estas cifras expresadas en megabits por segundo (Mbps) y kilobits por segundo (Kbps). La trampa para los compradores de servicios de Internet es que las conexiones más rápidas son más caras, por lo que para la mayoría de los usuarios, la mejor estrategia es obtener un plan de servicio que sea lo suficientemente rápido para tus actividades en línea sin que quede mucha velocidad extra. Es posible hacer una prueba de velocidad para ver la tasa de transferencia de datos en el mundo real. Esto es lo que necesitas saber sobre Mbps y Kbps y cómo afectan las velocidades de transferencia de datos y el servicio de internet.

Megabits y kilobits vs. Megabytes y kilobytes Es fácil confundir bits con otra unidad de medida común relacionada con los datos digitales: bytes. A nivel técnico, hay una diferencia importante. Los bits contienen solo datos binarios, mientras que los bytes también pueden contener letras y símbolos. Hay una comparación matemática entre los dos términos: 1 byte es equivalente a 8 bits. En otras palabras, 1 byte se compone de 8 bits. Puedes convertir bits a bytes dividiendo el número de bits entre ocho. Ambos términos usan los prefijos kilo (1,000) y mega (1 millón) para facilitar la medición de la unidad base. La velocidad de Internet casi siempre se mide en bits, mientras que los bytes son la unidad para medir los requisitos de memoria. También hay diferencias sutiles en las abreviaturas. Mb se refiere a megabits, mientras que MB (ambas letras en mayúsculas) es para megabytes. Lo mismo se aplica a los kilobits (Kb) y a los kilobytes (KB). Estos términos pueden coincidir cuando se trata de velocidades de descarga y carga. Los kilobytes por segundo (KBps) y megabytes por segundo (MBps) pueden referirse a la velocidad de carga o descarga de un archivo. Las mediciones de bytes por segundo proporcionan información sobre la cantidad de datos que una conexión puede manejar. En términos prácticos, una cifra baja de KBps podría significar que tomará mucho tiempo cargar un archivo grande, lo que podría crear un obstáculo en tu conexión, haciéndola inutilizable para otras tareas hasta que se complete la carga. Sin embargo, para las velocidades de conexión a Internet, las unidades principales son bits, por lo que necesitas encontrar la cifra de Kbps o Mbps que se adapte a tus necesidades.

¿Cómo se relacionan los Mbps con los Kbps? Como ya hemos mencionado, 1 Mbps es 1.000 veces más rápido que 1 Kbps. Las velocidades de Mbps son más comunes, pero puede haber ocasiones en las que necesites convertir una unidad a otra para comparar las velocidades de Internet o los requisitos de velocidad para actividades específicas. Tal comparación solo puede realizarse si ambas cifras están en la misma unidad. Afortunadamente, la conversión es fácil para cualquiera que prestara atención en matemáticas de la escuela media (o sepa cómo usar una calculadora). Puedes convertir Mbps a Kbps multiplicando la cifra de megabits por 1,000. El producto generalmente será un número muy grande. Para convertir de Kbps a Mbps, divides el número de kilobits entre 1,000. Este será un número mucho más pequeño y, a menudo, tendrá un decimal. Puede que te resulte más fácil comparar en Mbps, ya que los números serán mucho más pequeños, pero no importa siempre que todos los números de velocidad estén en la misma unidad.

¿Qué es más rápido: Mbps o Kbps? Mbps es más rápido que Kbps. A menos que la medición de Kbps sea superior a 1,000 o que el Mbps sea una cifra decimal menor que uno, puedes asumir automáticamente que el Mbps es más rápido. La clave es comprender cuánta velocidad necesitas para tu conexión a Internet. Si solo necesitas herramientas básicas en línea como el email y un navegador, las velocidades medidas en Kbps pueden ser adecuadas. En otros casos, cualquier velocidad inferior a 5 Mbps será demasiado lenta.