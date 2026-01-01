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1. Según el informe RootScore® para Estados Unidos de RootMetrics®: 2H 2025. Probado con los mejores smartphones disponibles en el mercado en tres redes móviles nacionales a través de todos los tipos de redes. Tus experiencias podrían variar. Las clasificaciones RootMetrics no implican un respaldo a Verizon. Todos los derechos reservados.