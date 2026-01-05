Definición El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que se utiliza para conectar computadoras, tablets, smartphones y otros dispositivos a internet. El Wi-Fi es la señal de radio que se envía desde un router inalámbrico a un dispositivo cercano, el cual traduce esa señal en datos que puedes ver y usar. Luego, el dispositivo transmite una señal de radio al router, que se conecta a internet mediante un cable o conexión por cableado.

¿Qué es una red Wi-Fi? Una red Wi-Fi es simplemente una conexión a internet que se comparte con varios dispositivos en un hogar o negocio a través de un router inalámbrico. El router se conecta directamente a tu módem de internet y funciona como un hub de distribución que transmite la señal de internet a todos tus dispositivos compatibles con Wi-Fi. Esto te brinda la flexibilidad de mantenerte conectado a internet siempre que estés dentro del área de cobertura de tu red. ¿Qué significa Wi-Fi? El término fue creado por una agencia de marketing, ya que la industria inalámbrica buscaba un nombre fácil de usar para referirse a una tecnología no tan amigable conocida como IEEE 802.11, y el nombre se popularizó. Wi-Fi, a menudo escrito como WiFi, wifi, wi-fi o wi fi, suele pensarse erróneamente que es la abreviatura de Wireless Fidelity, y a la organización que financió a la agencia de marketing a veces se la denomina Wireless Fidelity Alliance Inc. ¿Qué es Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 optimiza la forma en que los dispositivos comparten tu red móvil al reducir la latencia y mejorar la eficiencia. Esto significa menos interrupciones o carga cuando estás haciendo streaming de videos o videojuegos, así como una mejor capacidad de respuesta para todos tus dispositivos conectados.

¿Cómo funciona Wi-Fi? El Wi-Fi emplea ondas de radio para transmitir datos desde tu router inalámbrico a tus dispositivos compatibles con Wi-Fi como tu televisor, smartphone, tablet y computadora. Como se comunican entre sí a través de ondas, tus dispositivos e información personal pueden volverse vulnerables a los hackers, los ciberataques y otras amenazas. En especial, cuando te conectas a una red Wi-Fi pública en lugares como una cafetería o un aeropuerto. Cuando sea posible, es mejor conectarse a una red móvil protegida por contraseña o a un hotspot personal.

Tipos de conexiones Wi-Fi Tus opciones para conectarte de forma inalámbrica en el hogar están creciendo a medida que las redes móviles se expanden al ámbito del internet residencial. Al igual que con el servicio de internet, cada tipo de conexión inalámbrica tiene ventajas y desventajas, como la velocidad y la intensidad de la señal. Aquí te presentamos algunas de ellas. Línea fija/router Hoy en día, la mayoría de los hogares usan un router inalámbrico para acceder a internet. Las ventajas incluyen la comodidad de configuración, la movilidad dentro del alcance del Wi-Fi Access Point (router) y la capacidad de conectar múltiples dispositivos. Los contras: ancho de banda limitado y velocidad reducida a medida que más dispositivos están conectados a la misma red Wi-Fi, así como posibles interferencias de otros dispositivos electromagnéticos en el hogar. Hotspot móvil o jetpack Los hotspots móviles y dedicados se están convirtiendo en una forma cada vez más popular de conectarte de manera segura en cualquier lugar. Dos dispositivos hotspot comunes son tu smartphone y un jetpack. Hoy en día, casi cualquier smartphone o tablet puede usarse como un hotspot temporal, lo que lo convierte en una excelente opción si solo lo necesitas de forma ocasional. Es fácil de usar y no requiere comprar dispositivos adicionales, pero puede consumir la batería y los datos bastante rápido. Por otro lado, un jetpack funciona como un hotspot móvil dedicado que capta señal de las torres celulares cercanas, igual que tu smartphone. Permite conectar más dispositivos y ofrece un mayor alcance de Wi-Fi. Y, al ser un dispositivo independiente, no consume la batería de tu smartphone. La desventaja es que debes comprar el jetpack y contratar un plan separado. Wi-Fi Backup Si buscas una solución de respaldo de internet, Wi-Fi Backup podría ser una opción para ti. Impulsado por el internet móvil de Verizon, Wi-Fi Backup ofrece 7 días de acceso a internet que puedes usar si tu conexión principal se cae. (Se requiere una fuente de energía de respaldo para usar durante un corte de energía.) 5G Home Internet La 5G Home Internet (acceso inalámbrico fijo) ahora está ampliamente disponible en los EE. UU. Incluso con varios dispositivos conectados, es lo suficientemente confiable como para alimentar toda tu casa. El acceso inalámbrico fijo tiene una sencilla configuración de Conéctalo y listo, lo que significa que puedes estar operativo en minutos.