¿Qué es una VPN?

Definición. Las VPN crean una conexión codificada con internet para mejorar la seguridad y la privacidad de tus datos.

¿Qué significa VPN y para qué sirve? VPN es la sigla de Virtual Private Network (red privada virtual). En 1996, empleados de Microsoft desarrollaron un protocolo de túnel punto a punto (PPTP). Esto permitió crear una conexión segura mediante el cifrado de datos y su transmisión a través de un “túnel” sobre una conexión LAN o WAN. Los servicios de VPN, como la codificación VPN de Verizon Business, ayudan a mantener seguras las comunicaciones y los datos, incluso cuando se transfieren a través de redes públicas, ya que los aíslan y protegen.

¿Cómo funciona una VPN? Existen distintos tipos de tecnología VPN, como Secure Socket Layer (SSL), Internet Protocol Security (IPsec) y las VPN móviles. La tecnología VPN básica funciona mediante al menos tres pasos fundamentales: Conexión de dos computadoras a través de un “túnel”.

Codificación de los datos antes de la transmisión.

Autenticación del usuario antes de desencriptar los datos. Algunos tipos de VPN incorporan capas adicionales de seguridad, como IPsec, que no solo autentica el origen de los datos, sino que también incluye mecanismos para garantizar que la información no haya sido alterada durante la transmisión. Probablemente has visto SSL cuando compras en línea. Los sitios web con codificación SSL muestran un candado en el extremo izquierdo en la barra de direcciones. Esta forma de VPN protege tu información de pago al garantizar que el vendedor tenga instalado un certificado SSL. Sin el certificado, tu computadora no se conectará ni enviará información confidencial.

¿Cómo se crea el túnel en una VPN? Los paquetes de datos se protegen mediante la autenticación tanto del origen como del destino de la información antes de permitir su lectura.

Servicios VPN de Verizon. Ten cuidado con las búsquedas en internet que ofrecen una “VPN gratuita”. Muchas de estas opciones pueden ser estafas que se hacen pasar por servicios legítimos y, en lugar de protegerte, recopilan tus datos o instalan malware en tus dispositivos. En su lugar, considera una opción como la app Verizon Protect. Es económico — por solo unos pocos dólares al mes — y proporciona una serie de medidas de seguridad digital, incluyendo una VPN. Para cliente de negocios, la Red privada de Verizon Wireless proporciona codificación de datos para trabajadores remotos y dispositivos de red esenciales, con el fin de mantener la información segura.

¿Por qué una VPN no es completamente segura frente a escuchas no autorizadas? Las VPN ayudan a proteger tu información mientras se transmite. Una vez que los datos llegan a su destino y se almacenan en tu servidor, su nivel de seguridad depende de qué tan protegidos estén ese servidor o la conexión local.

¿Funciona una VPN sin Wi-Fi? No es necesario tener Wi-Fi para usar una VPN. Puedes establecer una conexión VPN a través de cualquier conexión a internet estable.