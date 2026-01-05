Definición La tecnología que permite transmitir archivos de audio y video de forma continua a través de una conexión a internet con cable o inalámbrica. ¿Qué es el streaming? El streaming se refiere a cualquier contenido multimedia, ya sea en vivo o grabado, que se transmite a computadoras y dispositivos móviles a través de internet y se reproduce en tiempo real. Los pódcasts, webcasts, películas, programas de TV y videos musicales son ejemplos comunes de contenido en streaming.

¿Cómo funciona el streaming? Los archivos de música, video y otros contenidos multimedia se organizan previamente y se transmiten en paquetes secuenciales de datos, lo que permite que se reproduzcan casi de inmediato mediante streaming. A diferencia de las descargas tradicionales, estos archivos no se almacenan de forma permanente en tu dispositivo, sino que se eliminan automáticamente una vez finalizada la reproducción. Todo lo que necesitas para hacer streaming es una conexión a internet de alta velocidad rápida y confiable, acceso o suscripción a un servicio o aplicación de streaming y un dispositivo compatible. Consulta las recomendaciones de velocidad a continuación.

¿Qué es el streaming en vivo? El streaming en vivo es la transmisión de un evento por internet en tiempo real, a medida que sucede. Las premiaciones, los eventos deportivos, las peleas de boxeo, los videojuegos y los eventos especiales de una sola ocasión son algunos de los tipos de streaming en vivo más populares, con una oferta de contenidos que no deja de crecer. Las redes sociales y otras plataformas transmiten una amplia variedad de contenidos, como eventos de celebridades, promociones, lifestreaming y streaming entre usuarios. Puedes hacer streaming en vivo desde prácticamente cualquier smartphone, tablet, TV, computadora o consola de videojuegos compatible, siempre que cuentes con una conexión a internet lo suficientemente rápida. Además, con servicios de internet de alta velocidad, también es posible disfrutar eventos, como conciertos de realidad aumentada (RA) transmitidos en vivo.

Dispositivos para streaming Existen muchos dispositivos de streaming, cada uno con funciones únicas. Ya sea que busques una opción manos libres, gran capacidad de almacenamiento interno, una alternativa económica y/o acceso a contenido en 4K, hay un dispositivo de streaming ideal para ti. Es recomendable consultar reseñas de compañías confiables y considerar opciones alternativas, como una consola de videojuegos o el receptor digital de tu proveedor de TV. Verizon ofrece Stream TV, compatible con servicios como Disney+, Hulu, ESPN, Pluto TV, MLB TV, HBO, STARZ, Prime Video y Netflix. Es compatible con contenido 4K Ultra HD*, que ofrece hasta cuatro veces la resolución del HD total, con una gama de colores más amplia y profunda. Además, el Chromecast integrado te permite hacer streaming de ciertos videos, fotos y música directamente desde tu teléfono al televisor. Puedes personalizar la pantalla de inicio colocando tus aplicaciones o contenidos favoritos para acceder a ellos más fácilmente. Stream TV es fácil de configurar, para que puedas empezar tu próxima maratón de series de inmediato. Si tienes Fios, Fios TV One es una poderosa solución todo en uno con control remoto por voz e integración simple con Netflix, para que encuentres y veas lo que quieras más rápido, incluidos ciertos contenidos en calidad 4K. *Requiere visualización en un dispositivo compatible con 4K UHD.

Aplicaciones para streaming Ahora que sabes cómo transmitir y los dispositivos que necesitarás, ¿qué tipo de contenido vas a transmitir? Netflix, YouTube TV y varios otros siguen siendo algunos de los mejores y más populares servicios de transmisión con aplicaciones a las que puedes acceder sobre la marcha, muchas de las cuales puedes transmitir a través de Fios TV One. Verizon también ofrece una serie de beneficios con una amplia selección de servicios de streaming. Las opciones potenciales incluyen Disney+, Hulu y ESPN+ en un solo paquete cómodo, así como Netflix, HBO Max e incluso Apple TV+. Agrega tu servicio de streaming favorito a tu servicio de internet residencial con una sola factura cómoda. Aún más emocionante es el creciente número de aplicaciones para hacer streaming que se están sumando y que ofrecerán un mundo de contenido nuevo. La variedad es definitivamente el futuro de las aplicaciones de streaming, con opciones para todos los gustos.