Antivirus
Definición
Software creado específicamente para ayudar a detectar, prevenir y eliminar malware (software malicioso), como los virus.
Un antivirus es un tipo de software que se utiliza para prevenir, analizar, detectar y eliminar virus de una computadora. Una vez instalado, la mayoría de los software antivirus se ejecutan automáticamente en segundo plano para ofrecer protección en tiempo real contra ataques de virus.
Los programas integrales de protección contra virus ayudan a proteger tus archivos y tu hardware frente a malware como gusanos, troyanos y spyware, y también pueden ofrecer protección adicional, como firewalls personalizables y bloqueo de sitios web.
Tipos comunes de amenazas cibernéticas
El ciberdelito continúa adoptando nuevas formas a medida que mejora la tecnología. Según el Informe de investigaciones sobre filtraciones de datos de 2025 de Verizon, el 44% de las violaciones de datos incluyeron ransomware. Descubre más sobre los diferentes tipos de intrusiones posibles para tus dispositivos.
¿Qué es el malware?
El malware, abreviatura de "software malicioso", es un término general que se refiere a una amplia variedad de programas informáticos diseñados para causar daños o realizar acciones no deseadas en una computadora, servidor o red informática. Entre los ejemplos más comunes se encuentran los virus, el spyware y los troyanos. El malware puede ralentizar o bloquear tu dispositivo o eliminar archivos. Los delincuentes suelen usar malware para enviar spam, obtener información personal y financiera e incluso robar tu identidad.
Existen muchos tipos diferentes de malware. Por ejemplo, el ransomware cifrará tus archivos, hará que los sistemas sean inaccesibles o robará datos, exigiendo un rescate a cambio de su devolución o para evitar la exposición pública.
¿Qué es el spyware?
El spyware es un tipo de malware que se adhiere y se oculta en el sistema operativo de una computadora sin tu permiso para realizar cambios no deseados en tu experiencia de usuario. Se puede usar para espiar tu actividad en línea y podría generar anuncios no deseados o hacer que tu navegador muestre ciertos sitios web o resultados de búsqueda.
¿Qué es el phishing?
Los ataques de phishing utilizan correos electrónicos o sitios web fraudulentos para intentar engañarte y lograr que proporciones información personal o financiera, con el objetivo de comprometer una cuenta o robar dinero haciéndose pasar por una entidad confiable. Pueden afirmar que hay un problema con la información de pago o que han detectado actividad inusual en una cuenta, y pedirte que hagas clic en un enlace o archivo adjunto y brindes información personal.
Programas antivirus y software de protección para computadoras.
Los programas antivirus y el software de protección para computadoras están diseñados para evaluar datos como páginas web, archivos, software y aplicaciones, con el fin de detectar y eliminar el malware lo más rápido posible.
La mayoría ofrece protección en tiempo real, que puede proteger tus dispositivos de amenazas entrantes; escanea regularmente toda tu computadora en busca de amenazas conocidas y proporciona actualizaciones automáticas; además de identificar, bloquear y eliminar códigos y software maliciosos.
Como cada vez más actividades se realizan en línea y surgen nuevas amenazas de forma continua, instalar un programa de protección antivirus es más importante que nunca. Por suerte, hoy en día existen muchos productos excelentes entre los que puedes elegir.
¿Cómo funciona un antivirus?
El software antivirus comienza a funcionar comparando los programas y archivos de tu computadora con una base de datos de tipos de malware conocidos. Dado que los piratas informáticos crean y distribuyen constantemente nuevos virus, también analizará las computadoras en busca de la posibilidad de que existan tipos de amenazas de malware nuevos o desconocidos.
Por lo general, la mayoría de los programas utilizan tres tipos de métodos de detección: detección específica, que identifica malware conocido; detección genérica, que busca partes o tipos conocidos de malware o patrones relacionados por una base de código común; y detección heurística, que analiza archivos en busca de virus desconocidos al identificar estructuras de archivos sospechosas conocidas. Cuando el programa encuentra un archivo que contiene un virus, normalmente lo pone en cuarentena y/o lo marca para su eliminación, lo que lo vuelve inaccesible y elimina el riesgo para tu dispositivo.
