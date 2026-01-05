Definición La cantidad máxima de datos que se pueden transmitir a través de una conexión a internet en un período de tiempo determinado. A menudo se confunde el ancho de banda con la velocidad de internet cuando en realidad es el volumen de información que puedes enviar a través de una conexión en un periodo de tiempo medido, calculado en megabits por segundo (Mbps).

¿Cuál es la diferencia? Algunos términos de internet son tan similares que suelen confundirse entre sí. Estamos aquí para ayudarte a aclararlo. Ancho de banda vs. velocidad El ancho de banda es cuánta información recibes por segundo, mientras que la velocidad es qué tan rápido se recibe o descarga esa información. Podemos compararlo con llenar una tina. Si el grifo de la tina tiene una abertura ancha, más agua puede correr a una velocidad mayor que si el grifo fuera más angosto. Piensa en el agua como el ancho de banda y cómo corre el agua como la velocidad. Ancho de banda vs. latencia La latencia a veces se conoce como demora o tiempo de respuesta. Es la demora que experimentas mientras esperas que algo se cargue. Si el ancho de banda es la cantidad de información que se envía por segundo, la latencia es el tiempo que tarda esa información en llegar desde su origen hasta ti. Ancho de banda vs. transmisión La transmisión es la cantidad de información que realmente se entrega en un período de tiempo determinado. De modo que si el ancho de banda es la cantidad máxima de datos, la transmisión es cuántos de esos datos llegan a su destino, teniendo en cuenta factores como la latencia, la velocidad de la red, la pérdida de paquetes y otros factores.

¿Cuánto ancho de banda necesito? Si tienes varios dispositivos y varios miembros de la familia usándolos al mismo tiempo, necesitarás más ancho de banda para mantener el ritmo. (Prueba tu velocidad de internet actual). El streaming, los videojuegos y otras actividades de alto consumo requieren cierta cantidad de ancho de banda para obtener la mejor experiencia, sin muchas interrupciones ni demoras. (Consulta la guía de la FCC sobre velocidades de banda ancha). Y cuanto más ancho de banda pueda ofrecer tu proveedor de internet, más rápido podrás hacer lo tuyo. La FCC proporciona un conjunto de pautas sobre los Mbps necesarios en función de la actividad digital. Por ejemplo, si te encanta hacer streaming de contenido 4K, necesitarás 25 Mbps como mínimo y 4-25 Mbps para trabajar desde casa o jugar videojuegos. Descubre más sobre la cantidad de Internet que necesitas. Consulta la guía de la FCC

¿Cuál es mi ancho de banda? Ahora que ya respondimos la pregunta qué es el ancho de banda, ¿cómo sabes cuánto tienes y si es suficiente? Si te gusta ver videos por streaming en HD, descargar archivos grandes y disfrutar de juegos multijugador, quizá te convenga considerar planes de velocidad de 100 Mbps o más. Para el resto de las actividades, como escuchar música en streaming, navegar por internet y hacer videollamadas, cualquier plan por encima de los 25 Mbps debería ser suficiente. Todo depende de cuánta paciencia tengas con posibles interrupciones y velocidades un poco más lentas cuando otras personas en tu hogar compiten por el ancho de banda al mismo tiempo con sus propias actividades. Utiliza nuestra prueba de velocidad para comparar tu proveedor actual con Fios. Prueba tu conexión a internet