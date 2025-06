Acuerdo con el Cliente de Fios

Anexo D

RETIRO DE SERVICIOS ADICIONALES

Si te suscribes a Fios Internet, pondremos a tu disposición los siguientes Servicios adicionales. Estos productos y servicios ("Servicios adicionales retirados") ya no están disponibles para tu compra a través de Verizon en este momento:



LASTPASS, TOOLBAR, TECHSURE PLUS, TECHSURE PREMIUM, EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE VERIZON PREMIUM, TECH SUPPORT PRO Y LIFELOCK SELECT.



Además de los términos del servicio de Fios Internet, cada producto y servicio antes mencionado deberá regirse por Términos y Condiciones separados, independientes de este Acuerdo. Cualesquiera Términos y Condiciones mencionados en este Anexo E, constituye un contrato por separado solo entre tú y la compañía que proporciona los servicios o el producto. Los enlaces a los términos y condiciones de estos productos y servicios se indican para tu conveniencia.



1. Servicio LastPass de LogMeIn USA, Inc. LastPass es un servicio de administración de contraseñas ofrecido por LogMeIn USA, Inc. Al aceptar, acceder o usar LastPass, aceptas estar sujeto a los términos de los servicios de LogMeIn USA, Inc., que se encuentran en https://www.logmeininc.com/legal/terms-and-conditions. Por favor, consulta estos términos, ya que contienen limitaciones y condiciones importantes con relación a los Servicios adicionales y su uso continuo.



2. Servicio seleccionado Lifelock. LifeLock es un servicio de control de ciberseguridad del cliente ofrecido por Norton LifeLock, Inc. Al acceder o usar LifeLock, aceptas estar sujeto a los términos de servicio de Norton LifeLock, Inc., que se encuentran en https://www.nortonlifelock.com/us/en/legal/. Revisa detenidamente los términos de LifeLock, ya que contienen limitaciones y condiciones importantes.



3. Techsure Plus, Techsure Premium, el Servicio de Asistencia Técnica Premium de Verizon y Tech Support Pro. Techsure Plus, Techsure Premium, el Servicio de Asistencia Técnica Premium de Verizon y Tech Support Pro son servicios proporcionados a través de Asurion Service Warranty, Inc. ("Asurion"), que podría proporcionar o ayudar a proporcionar servicios de asistencia técnica. Al usar estos servicios, estás sujeto a los términos y condiciones de Asurion, que se encuentran en https://www.asurion.com/terms-conditions/. Por favor, consulta estos términos, ya que contienen limitaciones y condiciones importantes con relación a los Servicios adicionales y su uso continuo.