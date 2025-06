Preguntas frecuentes sobre Apple Arcade® con planes móviles Unlimited elegibles

Yes, you can cancel Apple Arcade at any time on the Services & perks page in My Verizon.



Get step-by-step instructions to cancel Apple Arcade Subscription.



Note:

Si te inscribiste antes del 11.3.21 y cancelas tu promoción, ya no tendrás acceso a Apple Arcade. No podrás volver a inscribirte a través de Verizon con una tarifa promocional.

Si te inscribiste después del 11.3.21 y cancelas tu promoción, seguirás teniendo Apple Arcade por nuestra cuenta durante el período promocional original, a través de Apple.