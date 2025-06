Preguntas frecuentes sobre cómo bloquear y desbloquear llamadas, mensajes de texto y servicios en tu cuenta móvil

Spam es publicidad no solicitada o cualquier mensaje que esté vinculado a un virus o software malicioso. No respondas a ningún número telefónico ni abras ningún enlace contenido en el mensaje. Hacerlo podría poner en peligro tu información personal y/o tu dispositivo móvil.



Si todavía tienes el mensaje en tu dispositivo, informa sobre el mensaje no deseado:

No abras ningún enlace. Reenvía el mensaje de spam al código corto 7726. Una vez que lo recibamos, te enviaremos un mensaje de texto para pedirte la dirección de quien lo ha enviado. Respóndenos enviando la dirección de quien ha enviado el mensaje no deseado que está en el cuerpo del mensaje de texto. Recibirás un mensaje de texto gratuito de "Gracias" para verificar la recepción. Luego investigamos el texto spam.

Recuerda: