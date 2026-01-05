¿Quieres comprar un teléfono nuevo y explorar qué más puede ofrecer Verizon? Haz una cita en una tienda Verizon cercana a ti. Esto es lo que puedes esperar. ¿Sabías que tu tienda local de Verizon ofrece más que solo teléfonos y tablets nuevos? También puedes venir para solucionar problemas del dispositivo, pagar tu factura o agregar una línea o actualizar tu servicio. Y puedes saltarte la fila si programas una cita en una tienda de Verizon usando tu My Verizon app. Una cita en una tienda Verizon te permite ahorrar tiempo y te ofrece una experiencia de cliente de primera categoría. En lugar de esperar a un asociado de ventas en un día ajetreado, puedes llegar sabiendo que tienes programado hablar con alguien inmediatamente después de registrarte.

Cómo programar una cita en línea en una tienda Verizon Usa el localizador de tiendas en verizon.com o en la My Verizon app para encontrar una tienda en tu área. Verás opciones para programar una cita y gestionar citas existentes. Simplemente haz clic en el enlace correspondiente y sigue las indicaciones.

Si usas la My Verizon Mobile app, toca el botón Citas en la parte inferior de la pantalla de inicio. Sigue las instrucciones para programar o gestionar tu cita.

Si ya estás en la tienda y quieres hacer una cita futura, puedes usar la sección Citas en el panel My Verizon Express de los quioscos de pago, disponible en en algunos kioscos de Verizon.

¿Verizon repara teléfonos en la tienda? La capacidad de una tienda Verizon para reparar teléfonos generalmente se limita a la resolución de problemas básicos. Para obtener ayuda, programa una cita en la tienda de Verizon. Si no podemos solucionar el problema, podemos ayudarte a encontrar un taller local de reparación de teléfonos. Para proteger tu dispositivo, puedes comprar un plan de protección del dispositivo, que puede ayudarte a reparar o reemplazar tu dispositivo perdido, robado o dañado.

¿Verizon vende teléfonos y tablets reacondicionados en tienda? Las tiendas de Verizon generalmente venden dispositivos nuevos; programe una cita para ver qué hay disponible. Si estás interesado en comprar un dispositivo reacondicionado, puedes visitarnos en línea para comprar teléfonos y tablets usados certificados.

¿Puedo devolver mi router Fios en una tienda de Verizon? Las tiendas de Verizon por lo general no aceptan devoluciones de equipos Fios. Descubre más sobre la devolución de equipos Fios.