Programa una cita en la tienda de Verizon
No esperes más para comprar, mejorar y cambiar.
¿Quieres comprar un teléfono nuevo y explorar qué más puede ofrecer Verizon? Haz una cita en una tienda Verizon cercana a ti. Esto es lo que puedes esperar.
¿Sabías que tu tienda local de Verizon ofrece más que solo teléfonos y tablets nuevos? También puedes venir para solucionar problemas del dispositivo, pagar tu factura o agregar una línea o actualizar tu servicio. Y puedes saltarte la fila si programas una cita en una tienda de Verizon usando tu My Verizon app.
Una cita en una tienda Verizon te permite ahorrar tiempo y te ofrece una experiencia de cliente de primera categoría. En lugar de esperar a un asociado de ventas en un día ajetreado, puedes llegar sabiendo que tienes programado hablar con alguien inmediatamente después de registrarte.
Cómo programar una cita en línea en una tienda Verizon
- Usa el localizador de tiendas en verizon.com o en la My Verizon app para encontrar una tienda en tu área. Verás opciones para programar una cita y gestionar citas existentes. Simplemente haz clic en el enlace correspondiente y sigue las indicaciones.
- Si usas la My Verizon Mobile app, toca el botón Citas en la parte inferior de la pantalla de inicio. Sigue las instrucciones para programar o gestionar tu cita.
- Si ya estás en la tienda y quieres hacer una cita futura, puedes usar la sección Citas en el panel My Verizon Express de los quioscos de pago, disponible en en algunos kioscos de Verizon.
¿Por qué programar una cita en la tienda de Verizon?
Al hacer una reserva en una tienda de Verizon, puedes:
- Ahorre tiempo: evite la espera y hable con un asociado inmediatamente luego de registrar.
- Busca ayuda cuando te resulte más conveniente: Programa una cita en la hora que mejor se adapte a tu agenda ocupada. Consulta los horarios y ubicaciones de las tiendas.
- Disfruta de una experiencia de servicio completo: Más allá de comprar un nuevo dispositivo o accesorios, nuestros Asociados de Ventas pueden responder preguntas, ayudarte a solucionar problemas y proporcionar más información sobre nuestros planes y servicios.
Programar una cita en una tienda de Verizon es una excelente manera de obtener la ayuda que necesitas para agregar una línea, obtener información sobre actualizaciones, analizar tu cuenta y obtener ayuda con tus dispositivos. ¿Buscas un nuevo teléfono? Conoce los últimos teléfonos de Apple, Samsung y Google . ¿Quieres saber más sobre nuestros planes Unlimited? Podemos responder a tus preguntas sobre myPlan. ¿Estás listo para conseguir el mejor precio para tu plan preferido? Pregúntenos sobre nuestra Mejor Valor Garantizado.
Si buscas ayuda fuera del horario de atención, siempre puedes usar My Verizon app o visitar nuestro sitio web. ¿Está tu dispositivo perdido, robado o dañado? Visita la página de Seguro y reparación para obtener información útil. También puedes descubre más acerca de qué buscar al comprar un teléfono usado certificado.
¿Qué más puedo hacer durante mi reservación en la tienda Verizon?
Durante tu reservación en una tienda Verizon, podemos ayudarte a evaluar tu plan actual para buscar oportunidades de reducir tu factura mensual. También podemos explicar las diferencias entre nuestros planes y compartir qué opciones de móvil e Internet están disponibles en tu zona.
Si eres nuevo en Verizon, usa nuestro localizador de tiendas para encontrar una ubicación conveniente, programa una cita o visita la tienda para hablar con nosotros. Puedes usar tu cita en la tienda Verizon para preguntarnos sobre nuestra cobertura, nuestros planes telefónicos familiares flexibles, Verizon Home Internet y los beneficios de agrupar nuestros servicios. No olvides traer tu factura de AT&T o T-Mobile; te daremos una mejor oferta. Encuentra más información acerca de cambiarte a Verizon en nuestro sitio web.
¿Verizon repara teléfonos en la tienda?
La capacidad de una tienda Verizon para reparar teléfonos generalmente se limita a la resolución de problemas básicos. Para obtener ayuda, programa una cita en la tienda de Verizon. Si no podemos solucionar el problema, podemos ayudarte a encontrar un taller local de reparación de teléfonos.
Para proteger tu dispositivo, puedes comprar un plan de protección del dispositivo, que puede ayudarte a reparar o reemplazar tu dispositivo perdido, robado o dañado.
¿Verizon vende teléfonos y tablets reacondicionados en tienda?
Las tiendas de Verizon generalmente venden dispositivos nuevos; programe una cita para ver qué hay disponible. Si estás interesado en comprar un dispositivo reacondicionado, puedes visitarnos en línea para comprar teléfonos y tablets usados certificados.
¿Puedo devolver mi router Fios en una tienda de Verizon?
Las tiendas de Verizon por lo general no aceptan devoluciones de equipos Fios. Descubre más sobre la devolución de equipos Fios.
Ahorra tiempo con una cita en una tienda de Verizon
Cualquiera sea el problema o la pregunta, los asociados de ventas de su tienda Verizon local están listos para ayudar. Programe una cita en una tienda Verizon hoy.
