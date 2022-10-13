Módem o router: ¿Cuál es la diferencia? ¿Necesitas ambos?

Un módem y un router son dos de los dispositivos más comunes que se encuentran en una configuración de red doméstica. Un módem se conecta a un proveedor de servicios de Internet (ISP), mientras que un router crea una red de área local (LAN). Ambos dispositivos son esenciales para que una red doméstica funcione correctamente. Sin embargo, puede ser complicado comprender la diferencia entre un módem y un router, ya que ambos dispositivos cumplen funciones similares. Este artículo explica sus diferencias y propósitos individuales.

¿Qué es un módem? Un módem, que significa “modulador-demodulador”, es un dispositivo que conecta tu hogar a tu proveedor de servicios de Internet (ISP) mediante una conexión física. El módem convierte los datos de tu ISP en un formato que tus dispositivos de red doméstica pueden utilizar. Existen tres tipos comunes de conexiones de módem: Dial-up: un módem que utiliza una línea telefónica para conectarse a un ISP. Este es el tipo más antiguo de conexión de módem y ha sido en gran medida reemplazado por conexiones de banda ancha.

¿Qué es un router? Un router es un dispositivo que crea una red de área local (LAN). El router se conecta a tu módem y, luego, a tus dispositivos, como computadoras, laptops, smartphones y tablet. El router conecta todos los dispositivos de tu red doméstica y les permite comunicarse. También permite que esos dispositivos se conecten a internet. Otras ventajas de un router incluyen: Protección de firewall: un router puede proporcionar cierta protección contra amenazas externas actuando como un firewall.

un router puede permitirte configurar controles parentales para que puedas restringir el acceso a Internet para ciertos dispositivos. Conéctate a una VPN: un router también se puede usar para conectarse a una red privada virtual (VPN), proporcionando seguridad y privacidad adicionales para tu red doméstica. Cuando se trata de routers que no están combinados con módems en una sola unidad, hay dos tipos principales: alámbricos e inalámbricos. Routers inalámbricos : un router inalámbrico se conecta a un módem mediante un cable Ethernet. Esto transmite datos convirtiendo código binario en ondas de radio. Las señales se emiten de forma inalámbrica utilizando antenas. Los routers inalámbricos no crean LAN; en tu lugar, establecen WLAN que conectan varios dispositivos inalámbricos.

¿Necesito un módem y un router? Un módem y un router son componentes esenciales de la mayoría de las redes domésticas, especialmente para quienes tienen una oficina en casa y trabajan de forma remota. El módem es responsable de enviar y recibir señales del ISP, mientras que el router distribuye la señal a los dispositivos de la red. En una configuración típica de red doméstica, el módem se conecta al router, que luego se conecta a cada dispositivo de la red. El módem y el router son esenciales para asegurar una conexión estable y confiable. Sin un módem, el router no podría conectarse a internet, y sin un router, los dispositivos de la red no podrían comunicarse. Combos de módem y router Los dispositivos combinados de módem y router se están volviendo cada vez más comunes a medida que los fabricantes simplifican la experiencia de red doméstica. Estos dispositivos combinados cumplen ambos roles, módem y router; esta es una solución conveniente, en parte porque ocupa menos espacio que dos unidades separadas. Además, un combo es más fácil de instalar y, por lo general, gastarás menos al principio.

¿Qué configuración de módem y router es la adecuada para ti? La configuración adecuada de módem y router para ti depende de varios factores, como el tamaño y la disposición de tu hogar, la cantidad de dispositivos en tu red y tu presupuesto. Por ejemplo, un combo de módem-router puede ser todo lo que necesitas si tienes una casa pequeña con solo unos pocos dispositivos. Si tienes una casa más grande o muchos dispositivos, es posible que necesites invertir en un extensor de Wi-Fi o en un sistema de malla. Un extensor de Wi-Fi retransmite la señal original de tu router, permitiéndote acceder a una señal ininterrumpida. Un sistema de router Wi-Fi de malla consiste en múltiples puntos de acceso, o nodos, que se comunican entre sí. Cada nodo transmite su propia señal, pero está conectado a los demás mediante software. Accedes a la señal de un nodo específico según tu ubicación. Básicamente, cada nodo de la malla es un router. Una configuración de malla es ideal si tienes una propiedad grande con múltiples zonas muertas donde necesitas que varios dispositivos puedan conectarse sin interrupciones. Si solo tienes un área muerta, como un edificio anexo donde se encuentra tu oficina, por ejemplo, un extensor de Wi-Fi debería ser suficiente. Igualmente importante es considerar los tipos de internet que tienes y la velocidad de tu servicio de Internet. Si tienes una conexión de fibra óptica de alta velocidad, podrías necesitar un combo de módem-router más nuevo que pueda manejar ese tipo de conexión. Por otro lado, si solo tienes una conexión DSL lenta y no necesitas conectarte de manera inalámbrica, un módem independiente podría ser todo lo que necesitas. Aquí tienes un resumen de cada tipo de módem y router para que puedas tomar una decisión. Módem único Por un lado, un módem independiente es fácil de configurar y usar. Por lo general, solo necesitarás un cable Ethernet para conectarte al módem y obtener internet, sin importar si es dial-up, DSL o cable. Por otro lado, esta configuración simple es una limitación, ya que puede que no quieras lidiar con un cable Ethernet, y solo puedes conectar un dispositivo al único puerto Ethernet del módem. Peor aún, un módem no incluye funciones de seguridad y privacidad integradas, y podrías necesitar reemplazarlo si tu ISP actualiza su equipo. Separa el módem y el router Si optas por un módem y un router separados, obtendrás una conexión más segura que la que puede ofrecer un módem por sí solo. Podrás conectar una variedad de dispositivos, y si el router es inalámbrico, podrás hacerlo sin cables. El router también debe ofrecer más funciones de seguridad que un módem independiente. Sin embargo, es probable que pagues más de lo que pagarías por un módem independiente, la adición de un router separado ocupará más espacio y podría ser más difícil de configurar y usar, especialmente si el módem y el router son de diferentes compañías.