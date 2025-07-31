¿Qué es FWA (Acceso inalámbrico fijo)?
¿Sabías que Verizon utiliza la misma tecnología que proporciona a tu smartphone datos rápidos y confiables para ofrecer internet de banda ancha a tu hogar? Se llama “acceso inalámbrico fijo (FWA)” o “internet móvil fijo” y, dependiendo de dónde vivas, es lo que impulsa algunos de los planes de internet residencial de Verizon.
FWA está ayudando a las personas a navegar por internet, trabajar de forma remota y hacer streaming de sus programas favoritos al llevar la tecnología inalámbrica al acceso a internet residencial. Además de la velocidad y la confiabilidad, FWA tiene otros grandes beneficios que lo hacen sólido para internet residencial, especialmente en lugares donde el internet con cables no está disponible o es costoso.
Sigue leyendo para descubrir cómo funciona FWA, dónde está disponible y cómo Verizon 5G Home Internet o LTE Home Internet podrían mejorar tu red doméstica.
FWA explicado
Para entender mejor FWA, piensa en la tecnología de telefonía móvil. Cuando tu smartphone no está conectado a Wi-Fi, envía y recibe datos en una red 4G LTE o 5G mediante señales de radio que se desplazan hacia y desde las torres celulares; esa conexión se transfiere de torre a torre mientras te desplazas para ofrecer una experiencia sin interrupciones.
FWA utiliza la misma tecnología, excepto que está diseñada para usarse en un solo lugar, como tu hogar o un negocio. En lugar de enviar señales de radio a tu dispositivo móvil mientras te desplazas, la torre celular envía la señal a un módem dedicado que está fijo (de ahí el nombre "fijo") en tu hogar. Desde allí, la señal pasa por un router doméstico como cualquier otra conexión a internet, proporcionándote Wi-Fi para todos tus dispositivos conectados. Así que obtienes internet de alta velocidad y confiable sin tener que depender de redes de fibra óptica o de cable.
¿Te gustaría seguir conectado? Descubre si Verizon Home Internet está disponible en tu área.
Beneficios de FWA como red doméstica
FWA está ganando popularidad rápidamente en los EE. UU. por muchas buenas razones. Estas son algunas de las ventajas que tiene sobre el internet con cable:
- Es económico. Debido a que FWA está impulsado por la infraestructura móvil existente, puede ser menos costoso de instalar y mantener. Verizon lo hace aún más asequible con Mobile + Home Discount en tu factura de internet para los clientes que combinen sus planes móviles e internet y se inscriban en Auto Pay.
- Es fácil de configurar. La instalación es sencilla y rápida porque no es necesario tender ningún cable nuevo en tu ubicación. Verizon incluso ofrece equipos Conéctalo y listo que puedes configurar tú mismo para estar en línea en cuestión de minutos.*
- Puede ofrecerte El FWA rápido proporciona internet de alta velocidad a través de redes 4G LTE y 5G que te permiten hacer streaming, jugar y desplazarte con facilidad. Donde esté disponible, Verizon 5G Home Ultimate ofrece velocidades de descarga de hasta 300 Mbps (velocidades típicas de 85 a 250 Mbps).
- Puede funcionar donde el cable no funciona. Dado que FWA no depende de cables, puede ser una opción inteligente para personas en áreas rurales o semirurales donde instalar cables puede ser costoso, o en lugares donde la banda ancha tradicional es lenta, obsoleta o simplemente no está disponible.
- Te ayuda en apuros. Aunque tengas internet con cables, contar con FWA como copia de seguridad puede mantenerte en línea cuando más importa, como durante interrupciones por cable que afectan la conectividad. Con el plan Wi-Fi Backup de Verizon, puedes volver a estar en línea de manera rápida y fácil durante hasta siete períodos de 24 horas cada mes cuando ocurren interrupciones.
¿Dónde está disponible FWA?
Verizon FWA está disponible en muchas ubicaciones del país, desde Miami, Florida, hasta Seattle, Washington. Muchas áreas urbanas cuentan con 5G Home Internet, que ofrece una experiencia 5G de primera categoría. Muchas otras áreas del país cuentan con nuestra tecnología 5G y 4G LTE FWA para una experiencia de internet de banda ancha. Puedes averiguar qué está disponible en tu área aquí.
Esto se suma a nuestros servicios de banda ancha como Verizon Fios, que ofrece una conexión a internet de banda ancha de fibra óptica, pero solo está disponible en regiones del noreste.
Verizon Home Internet lleva FWA más lejos
Las opciones de 5G y LTE de Verizon te ayudan a aprovechar mejor la FWA. Además de los paquetes y otros descuentos, ofrecemos múltiples planes de internet para que puedas ahorrar más dinero y pagar solo por la velocidad que necesitas. Además, nuestra Garantía de Mejor Valor significa que no te sorprenderán los aumentos inesperados de precios. Los clientes de Verizon Home Internet pueden ahorrar en las principales plataformas de streaming, como Netflix (con comerciales) o Disney+, y pagar por internet y entretenimiento todo en uno.
¿Listo para un internet residencial sin complicaciones que te encantará? Inscríbete en Verizon Home Internet.
* La autoinstalación no está disponible en todas las áreas.
La velocidad que necesitas, desde 5G Home Internet hasta servicios de internet de fibra óptica.
Comprueba la velocidad de internet
Prueba tu velocidad de carga y descarga con este verificador de velocidad de internet.
Prueba de velocidad
Servicio de Internet en tu área
Encuentra el servicio de internet de Verizon más rápido disponible en tu dirección.
Ve la disponibilidad de internet
Descuentos de Verizon
Ve si eres elegible para los descuentos en internet residencial.
Descubre más
100% fibra óptica, 100% fenomenal.
Este contenido se comparte solo con fines informativos. Toda la información que se incluye en esta página está sujeta a cambio sin previo aviso.Verizon no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, que surja del uso o de la fiabilidad del contenido antes mencionado, o que esté relacionado con este.