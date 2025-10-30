|
Google Pixel 10 Pro Fold Software Update
Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu dispositivo. Esta actualización de software ha sido probada para ayudar a optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos, aplicar los parches de seguridad más recientes y, cuando estén disponibles, entregar nuevas funciones.
Antes de que descargues:
- Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.
- Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de iniciar la actualización del software.
Próximos pasos y enlaces adicionales
Espera un poco para que las aplicaciones de tu dispositivo continúen descargándose después de la actualización del software.
Pixel y Google son marcas comerciales de Google Inc.
Android es una marca comercial de Google Inc.