Google Pixel 10 Pro Fold Software Update

Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu dispositivo. Esta actualización de software ha sido probada para ayudar a optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos, aplicar los parches de seguridad más recientes y, cuando estén disponibles, entregar nuevas funciones.

Antes de que descargues:

  • Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.
  • Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de iniciar la actualización del software.

Actualización del sistema 1

Los detalles:

Release date: 10/30/2025
Android™ Security Patch Level: September 2025
Software Version: BD3A.251005.003.E1

What's changing:

The current software update provides performance improvements for your device.

Asistencia adicional

Pixel y Google son marcas comerciales de Google Inc.
Android es una marca comercial de Google Inc.