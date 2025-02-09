|
Google Pixel 10 Software Update
Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu dispositivo. Esta actualización de software ha sido probada para ayudar a optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos, aplicar los parches de seguridad más recientes y, cuando estén disponibles, entregar nuevas funciones.
Antes de que descargues:
- Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.
- Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de iniciar la actualización del software.
Actualización del sistema 1
Los detalles:
Release date: 09/02/2025
Android™ Security Patch Level: September 2025
Software Version: BD3A.250721.001.B7
What's changing:
The current software update:
- Seguridad
- Los parches de seguridad de Android más recientes para tu dispositivo.
- Pantalla y gráficos
- Addressed an issue where the screen turned black during transitions from a webpage in the in-app browser under certain conditions.
Próximos pasos y enlaces adicionales
Espera un poco para que las aplicaciones de tu dispositivo continúen descargándose después de la actualización del software.
- Preguntas frecuentes acerca del sistema operativo
