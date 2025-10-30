¿Te resulta familiar esta situación durante una videollamada? Estás teniendo tu charla semanal con la abuela mientras caminas por la casa. Justo cuando está a punto de contarte sus planes para las próximas vacaciones, el audio se corta. Miras tu teléfono y ves su rostro congelado en la pantalla con una expresión rara. Quizás esto ocurre cuando estás en el área de desayuno de la cocina o cuando tu hijo está jugando videojuegos en la sala. En esos casos, el problema puede ser la cobertura de tu Wi-Fi, no la velocidad de internet. Obstrucciones como paredes, techos, pisos e incluso muebles, así como la distancia respecto a tu router inalámbrico, pueden interferir con la señal de Wi-Fi y crear “zonas muertas” donde la señal no llega. Verizon Whole-Home Wi-Fi o Whole-Home Wi-Fi Plus podrían ser la solución. Disponibles en ciertos planes de Verizon Home Internet, Whole-Home Wi-Fi y Whole-Home Wi-Fi Plus te ayudan a mejorar la conectividad al ampliar la cobertura de Wi-Fi en tu hogar. Descubre cómo puede beneficiar tu internet residencial y tu experiencia en línea.

Verizon Whole-Home Wi-Fi es más que un simple extensor de Wi-Fi Verizon ofrece Whole-Home Wi-Fi en ciertos planes de internet residencial 5G, LTE y Fios (donde estén disponibles), para que disfrutes de cobertura rápida y confiable en todo tu hogar. Whole-Home Wi-Fi de Verizon incluye: Escaneos de red gratuitos mediante Análisis del estado del Wi-Fi para evaluar el rendimiento de tu Wi-Fi

Un extensor de Wi-Fi*, incluido en ciertos planes si es necesario, para mejorar la señal en áreas de difícil acceso

Un mínimo de dos y hasta tres extensores de Wi-Fi*, incluidos si es necesario, al actualizar a Whole-Home Wi-Fi Plus, con un cargo adicional

Análisis del estado del Wi-Fi a través de la aplicación Verizon para monitorear el rendimiento continuo de tu Wi-Fi Probar regularmente la intensidad de tu señal de Wi-Fi puede ayudarte a determinar si necesitas un segundo o incluso un tercer extensor de Wi-Fi, lo que puede ser necesario especialmente si tu hogar tiene varios pisos o si detectas más de una zona en la que tu internet residencial tiene problemas de señal. ¿Tienes un plan telefónico móvil de Verizon? Al combinar tu servicio móvil y residencial con un plan elegible de Verizon Home Internet que incluya Whole-Home Wi-Fi, puedes agregar un beneficio por nuestra cuenta (hasta $10/mes), como Netflix y HBO Max (Con Comerciales), para que puedas ahorrar en tus programas, películas, música y mucho más. Además, disfrutarás de nuestro Mejor Valor Garantizado para que sepas que no habrá aumentos de precio inesperados ni cargos ocultos. Todos los clientes nuevos y actuales de Verizon pueden ahorrar en su factura mensual de internet al combinar el servicio de internet y el servicio móvil con nosotros. ¿Quieres más ahorros? Consulta otros descuentos en planes de Verizon.

¿Qué es un extensor de Wi-Fi? Ya sea desde nuestros televisores, smartphones o laptops, dependemos del Wi-Fi para acceder a entretenimiento e información bajo demanda en cualquier lugar de nuestro hogar. Sin embargo, a veces la señal no es suficiente para mantenernos conectados en todas las habitaciones. Ahí es donde entra un extensor de Wi-Fi. Este dispositivo ayuda a resolver problemas de conectividad, para que no tengas que estar justo al lado del router para disfrutar de videollamadas claras con amigos y familiares. Para entender cómo un extensor de Wi-Fi puede solucionar problemas de conectividad, es útil conocer un poco sobre cómo funciona el Wi-Fi. El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que envía señales de radio desde tu router inalámbrico a todos los dispositivos conectados (como smartphones, laptops y tablets) en tu hogar para que puedan conectarse a internet. Sin embargo, al atravesar obstrucciones como paredes, techos y pisos, la señal de Wi-Fi puede debilitarse, lo que dificulta una conexión fluida y estable. Además, la ubicación del router inalámbrico importa, ya que la distancia entre este y tus dispositivos conectados puede afectar la fuerza de la conexión. Un extensor de Wi-Fi, incluido con Verizon Whole-Home Wi-Fi en ciertos planes de Verizon Home Internet, puede ayudar a reducir la distancia de transmisión y ofrecer señales más fuertes a tus dispositivos. ¿Cómo funciona? Un extensor de Wi-Fi retransmite las señales de radio de tu router inalámbrico para ampliar la cobertura y minimizar esas zonas difíciles donde el Wi-Fi no llega. Así, puedes mantenerte conectado cuando más importa: durante reuniones de trabajo importantes, intensas sesiones de videojuego o cuando ese emocionante drama policial que estás viendo finalmente revela al culpable.

¿Un extensor de Wi-Fi es lo mismo que un amplificador de Wi-Fi? No, un extensor de Wi-Fi no es lo mismo que un amplificador de Wi-Fi, aunque ambos dispositivos tienen el mismo objetivo: mejorar el alcance del Wi-Fi. Un extensor de Wi-Fi retransmite la señal de tu router inalámbrico desde la ubicación del extensor para cubrir los huecos que causan zonas problemáticas de conexión a Internet en tu hogar. Por otro lado, un amplificador de Wi-Fi simplemente amplifica la señal original de tu router inalámbrico sin crear una nueva. Los hogares más grandes pueden beneficiarse de un sistema de Wi-Fi en malla, que consiste en una serie de dispositivos que se comunican entre sí y con tu router inalámbrico para cubrir toda tu casa con una cobertura uniforme. Una red en malla funciona como una red unificada y puede ser útil para hogares con varios pisos, como una vivienda de dos niveles con sótano o ático terminados. Verizon también ofrece otros accesorios de Wi-Fi y redes para personalizar tus soluciones de internet, como soportes de pared para tu router o adaptadores ethernet para convertir una salida de cable coaxial en un punto de conexión ethernet con cable.

Cómo se diferencia Whole-Home Wi-Fi de otras soluciones de Wi-Fi Whole-Home Wi-Fi y Whole-Home Wi-Fi Plus te ayudan a diagnosticar problemas de Wi-Fi para que puedas aprovechar al máximo tu internet residencial. El servicio realiza pruebas de diagnóstico de manera rutinaria, Análisis del estado de Wi-Fi, cada 30 días e incluso te permite hacer pruebas en cualquier momento que tengas problemas. Para probar la intensidad de tu Wi-Fi, inicia sesión en My Verizon app o comunícate con el servicio de asistencia al cliente de Verizon para obtener ayuda .

Wi-Fi que se adapta a tus necesidades A veces, tus necesidades de internet cambian. Quizás necesites extensores Wi-Fi adicionales, te mudes a una casa nueva o quieras mejorar tu servicio. Verizon facilita la adaptación de nuestras soluciones de internet a tus necesidades, para que el proceso sea lo más sencillo posible. Los clientes de Whole-Home Wi-Fi pueden alquilar extensores de Wi-Fi adicionales o actualizar fácilmente a Whole-Home Wi-Fi Plus para obtener hasta 3 extensores más sin costo adicional.