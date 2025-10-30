¿Tu conexión a internet residencial es inestable? Es posible que necesites Whole-Home Wi-Fi.
El Wi-Fi nos permite conectarnos a internet sin necesidad de cables. Sin embargo, es posible que la señal no llegue a todas las habitaciones de tu hogar. Descubre cómo Whole-Home Wi-Fi de Verizon puede ayudar a mantenerte conectado justo cuando más lo necesites.
¿Te resulta familiar esta situación durante una videollamada? Estás teniendo tu charla semanal con la abuela mientras caminas por la casa. Justo cuando está a punto de contarte sus planes para las próximas vacaciones, el audio se corta. Miras tu teléfono y ves su rostro congelado en la pantalla con una expresión rara. Quizás esto ocurre cuando estás en el área de desayuno de la cocina o cuando tu hijo está jugando videojuegos en la sala.
En esos casos, el problema puede ser la cobertura de tu Wi-Fi, no la velocidad de internet. Obstrucciones como paredes, techos, pisos e incluso muebles, así como la distancia respecto a tu router inalámbrico, pueden interferir con la señal de Wi-Fi y crear “zonas muertas” donde la señal no llega.
Verizon Whole-Home Wi-Fi o Whole-Home Wi-Fi Plus podrían ser la solución.
Disponibles en ciertos planes de Verizon Home Internet, Whole-Home Wi-Fi y Whole-Home Wi-Fi Plus te ayudan a mejorar la conectividad al ampliar la cobertura de Wi-Fi en tu hogar. Descubre cómo puede beneficiar tu internet residencial y tu experiencia en línea.
Verizon Whole-Home Wi-Fi es más que un simple extensor de Wi-Fi
Verizon ofrece Whole-Home Wi-Fi en ciertos planes de internet residencial 5G, LTE y Fios (donde estén disponibles), para que disfrutes de cobertura rápida y confiable en todo tu hogar. Whole-Home Wi-Fi de Verizon incluye:
- Escaneos de red gratuitos mediante Análisis del estado del Wi-Fi para evaluar el rendimiento de tu Wi-Fi
- Un extensor de Wi-Fi*, incluido en ciertos planes si es necesario, para mejorar la señal en áreas de difícil acceso
- Un mínimo de dos y hasta tres extensores de Wi-Fi*, incluidos si es necesario, al actualizar a Whole-Home Wi-Fi Plus, con un cargo adicional
- Análisis del estado del Wi-Fi a través de la aplicación Verizon para monitorear el rendimiento continuo de tu Wi-Fi
Probar regularmente la intensidad de tu señal de Wi-Fi puede ayudarte a determinar si necesitas un segundo o incluso un tercer extensor de Wi-Fi, lo que puede ser necesario especialmente si tu hogar tiene varios pisos o si detectas más de una zona en la que tu internet residencial tiene problemas de señal.
¿Tienes un plan telefónico móvil de Verizon? Al combinar tu servicio móvil y residencial con un plan elegible de Verizon Home Internet que incluya Whole-Home Wi-Fi, puedes agregar un beneficio por nuestra cuenta (hasta $10/mes), como Netflix y HBO Max (Con Comerciales), para que puedas ahorrar en tus programas, películas, música y mucho más. Además, disfrutarás de nuestro Mejor Valor Garantizado para que sepas que no habrá aumentos de precio inesperados ni cargos ocultos. Todos los clientes nuevos y actuales de Verizon pueden ahorrar en su factura mensual de internet al combinar el servicio de internet y el servicio móvil con nosotros. ¿Quieres más ahorros? Consulta otros descuentos en planes de Verizon.
¿Qué es un extensor de Wi-Fi?
Ya sea desde nuestros televisores, smartphones o laptops, dependemos del Wi-Fi para acceder a entretenimiento e información bajo demanda en cualquier lugar de nuestro hogar. Sin embargo, a veces la señal no es suficiente para mantenernos conectados en todas las habitaciones. Ahí es donde entra un extensor de Wi-Fi. Este dispositivo ayuda a resolver problemas de conectividad, para que no tengas que estar justo al lado del router para disfrutar de videollamadas claras con amigos y familiares.
Para entender cómo un extensor de Wi-Fi puede solucionar problemas de conectividad, es útil conocer un poco sobre cómo funciona el Wi-Fi. El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que envía señales de radio desde tu router inalámbrico a todos los dispositivos conectados (como smartphones, laptops y tablets) en tu hogar para que puedan conectarse a internet.
Sin embargo, al atravesar obstrucciones como paredes, techos y pisos, la señal de Wi-Fi puede debilitarse, lo que dificulta una conexión fluida y estable. Además, la ubicación del router inalámbrico importa, ya que la distancia entre este y tus dispositivos conectados puede afectar la fuerza de la conexión.
Un extensor de Wi-Fi, incluido con Verizon Whole-Home Wi-Fi en ciertos planes de Verizon Home Internet, puede ayudar a reducir la distancia de transmisión y ofrecer señales más fuertes a tus dispositivos. ¿Cómo funciona? Un extensor de Wi-Fi retransmite las señales de radio de tu router inalámbrico para ampliar la cobertura y minimizar esas zonas difíciles donde el Wi-Fi no llega. Así, puedes mantenerte conectado cuando más importa: durante reuniones de trabajo importantes, intensas sesiones de videojuego o cuando ese emocionante drama policial que estás viendo finalmente revela al culpable.
¿Un extensor de Wi-Fi es lo mismo que un amplificador de Wi-Fi?
No, un extensor de Wi-Fi no es lo mismo que un amplificador de Wi-Fi, aunque ambos dispositivos tienen el mismo objetivo: mejorar el alcance del Wi-Fi.
Un extensor de Wi-Fi retransmite la señal de tu router inalámbrico desde la ubicación del extensor para cubrir los huecos que causan zonas problemáticas de conexión a Internet en tu hogar. Por otro lado, un amplificador de Wi-Fi simplemente amplifica la señal original de tu router inalámbrico sin crear una nueva.
Los hogares más grandes pueden beneficiarse de un sistema de Wi-Fi en malla, que consiste en una serie de dispositivos que se comunican entre sí y con tu router inalámbrico para cubrir toda tu casa con una cobertura uniforme. Una red en malla funciona como una red unificada y puede ser útil para hogares con varios pisos, como una vivienda de dos niveles con sótano o ático terminados.
Verizon también ofrece otros accesorios de Wi-Fi y redes para personalizar tus soluciones de internet, como soportes de pared para tu router o adaptadores ethernet para convertir una salida de cable coaxial en un punto de conexión ethernet con cable.
Cómo se diferencia Whole-Home Wi-Fi de otras soluciones de Wi-Fi
Whole-Home Wi-Fi y Whole-Home Wi-Fi Plus te ayudan a diagnosticar problemas de Wi-Fi para que puedas aprovechar al máximo tu internet residencial. El servicio realiza pruebas de diagnóstico de manera rutinaria, Análisis del estado de Wi-Fi, cada 30 días e incluso te permite hacer pruebas en cualquier momento que tengas problemas. Para probar la intensidad de tu Wi-Fi, inicia sesión en My Verizon app o comunícate con el servicio de asistencia al cliente de Verizon para obtener ayuda.
Wi-Fi que se adapta a tus necesidades
A veces, tus necesidades de internet cambian. Quizás necesites extensores Wi-Fi adicionales, te mudes a una casa nueva o quieras mejorar tu servicio. Verizon facilita la adaptación de nuestras soluciones de internet a tus necesidades, para que el proceso sea lo más sencillo posible.
Los clientes de Whole-Home Wi-Fi pueden alquilar extensores de Wi-Fi adicionales o actualizar fácilmente a Whole-Home Wi-Fi Plus para obtener hasta 3 extensores más sin costo adicional.
Verizon Home Internet hace que mantenerse conectado sea fácil.
Ya sea con internet de alta velocidad a través de nuestras redes LTE, 5G y fibra óptica, o con cobertura de Wi-Fi de habitación en habitación dentro de tu hogar, las opciones de internet residencial de Verizon ofrecen un servicio confiable justo cuando más lo necesitas.
Empezar es fácil: solo verifica las opciones disponibles en tu área y elige tu plan. Nuestro equipo conéctalo y listo te permite conectarte y estar listo para jugar, hacer streaming o trabajar en cuestión de minutos. Y si necesitas ayuda, un técnico de Verizon puede asistirte con la configuración.
Si estás listo para cambiar de proveedor de internet, Verizon facilita la transición con hasta $500 en créditos en tu factura1 para ayudar a cubrir los cargo por cancelación prematura de tu proveedor actual. Comienza hoy mismo.
*Verizon es propietario de los equipos provistos con tu plan, incluidos el router y el extensor de Wi-Fi. Si eliges desconectar el servicio, debes devolver el equipo en un plazo de 30 días o incurrirás en cargos por equipo no devuelto.
1 Para clientes nuevos de Verizon Home Internet que cancelaron su servicio de Internet anterior e incurrieron en un cargo por cancelación prematura (ETF, por sus siglas en inglés) en los últimos 4 meses. La oferta no es transferible y no tiene valor en efectivo ni se puede reembolsar. Se debe presentar la documentación del ETF del anterior proveedor de servicio de internet en el plazo de 90 días a partir de la instalación/configuración de Verizon Home Internet y la oferta se procesará mediante un crédito en la factura de tu cuenta de Verizon por el monto del ETF hasta $500. Eres el único responsable de pagar el cargo por cancelación prematura a tu proveedor de servicio anterior. Si nosotros o tú cancelamos tu servicio Verizon Home Internet en el plazo de 90 días a partir de la instalación/configuración, se hará un cargo revertido del crédito del ETF a tu última factura. Se aplican otros términos.
La velocidad que necesitas, desde 5G Home Internet hasta servicios de internet de fibra óptica.
Comprueba la velocidad de internet
Prueba tu velocidad de carga y descarga con este verificador de velocidad de internet.
Servicio de Internet en tu área
Encuentra el servicio de internet de Verizon más rápido disponible en tu dirección.
Descuentos de Verizon
Ve si eres elegible para los descuentos en internet residencial.
Con Fios, las cosas son diferentes.
100% fibra óptica, 100% fenomenal.
Este contenido se comparte solo con fines informativos. Toda la información que se incluye en esta página está sujeta a cambio sin previo aviso.Verizon no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, que surja del uso o de la fiabilidad del contenido antes mencionado, o que esté relacionado con este.