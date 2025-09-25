|
Samsung Galaxy S25 FE Software Update
Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu dispositivo. Esta actualización de software ha sido probada para ayudar a optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos, aplicar los parches de seguridad más recientes y, cuando estén disponibles, entregar nuevas funciones.
Antes de que descargues:
- Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.
- Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de iniciar la actualización del software.
Actualización del sistema 1
Los detalles:
Release date: 09/25/2025
Android™ Security Patch Level: September 2025
Software Version: BP2A.250605.031.A3.S731USQU1AYIB
What's changing:
The current software update provides performance improvements and the most up to date Android security patches for your device.
Instrucciones para actualización del sistema
Para ayudarte con la actualización de software de tu dispositivo Samsung, esta página incluye la siguiente información:
- Programación solo por Wi-Fi por aire (OTA)
- Instrucciones para la actualización de software iniciada por el servidor
- Instrucciones de actualización de software iniciadas por el usuario
- Actualización de software mientras estás en roaming.
Nota: El tiempo estimado de descarga de software es de 6 a 10 minutos. El tiempo estimado de actualización de software es de 6 a 10 minutos.
Actualización de Software iniciada por el usuario
Este proceso te permite navegar por las opciones del dispositivo para buscar actualizaciones.
- Desde una pantalla de inicio, toca y desliza hacia arriba o hacia abajo para mostrar todas las aplicaciones, toca Ajustes > Actualizaciones del sistema > Buscar actualizaciones del sistema.
Nota: Estas instrucciones se aplican solo al modo estándar.
- Si tu dispositivo encuentra una nueva actualización de software, toca Descargar ahora. Cuando se complete, aparecerá una pantalla que te avisará que la nueva versión del software está lista para ser instalada. Toca Instalar actualización.
- El dispositivo se apagará y se volverá a encender. Aparecerá una pantalla que indica que la instalación se ha completado. Toca Aceptar.
Actualizaste correctamente tu software.
Programación OTA solo Wi-Fi - Actualización exclusiva de Wi-Fi
Si Wi-Fi está habilitado y tu dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, tu dispositivo podrá recibir y descargar nuevas actualizaciones de software.
- La descarga se realizará cuando el dispositivo esté dentro de cobertura Wi-Fi, pero la cobertura no necesita ser constante. Puedes usar múltiples redes Wi-Fi y desconectarte o reconectarte a Wi-Fi, y la actualización continuará descargándose desde donde se quedó hasta completarse.
- Cuando se complete la descarga, recibirás una notificación de que hay una nueva actualización de software disponible para instalar. Pulsa Instalar ahora para continuar con la instalación. El dispositivo se apagará, volverá a encenderse y comenzará el proceso de instalación.
Actualizaste correctamente tu software.
Actualización de software iniciada por el servidor
Recibirás una notificación en tu dispositivo de que hay una actualización de software disponible.
- Selecciona " Install now " y tu dispositivo se apagará y volverá a encenderse y comenzará el proceso de instalación. Toca OK para comenzar la instalación.
Nota: Si eliges Defer, esto demorará la instalación y volverás a la pantalla de inicio. El mensaje de actualización de software aparecerá periódicamente hasta que instales la actualización.
- Después de que hayas recibido la primera notificación de la actualización de software, puedes iniciarla manualmente yendo a Inicio > Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Actualizaciones de software. En Actualizaciones del sistema, toca Reiniciar e instalar para instalar la actualización. Tu dispositivo se apagará, volverá a encenderse y comenzará el proceso de instalación.
- Una vez que se complete la instalación, el dispositivo se apagará y luego se volverá a encender.
Actualizaste tu software correctamente.
Actualización del sistema mientras estás en roaming
Si estás en roaming, no recibirás una notificación de actualización de software. Para actualizar, necesitarás habilitar Wi-Fi y esperar a que aparezca la notificación de actualización o actualizar manualmente yendo a Inicio > Aplicación > Configuración > Acerca del dispositivo > Actualizaciones de software.
Para activar el Wi-Fi:
- Ve a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes.
- Toca Wi-Fi.
- Para conectarte a una red Wi-Fi disponible, selecciona ajustes de Wi-Fi y elige una red Wi-Fi disponible o agrega una red Wi-Fi manualmente.
Si la actualización de software no se instala, verás una pantalla de error. Sin embargo, esto solo significa que el software no se instaló correctamente. El dispositivo se encenderá con el software original y te pedirá nuevamente que instales la actualización del software.
Si no tienes una conexión potente a Wi-Fi o a la red de Verizon Wireless, es posible que no puedas realizar una actualización de software por aire. En lugar de ello, puedes conectar tu dispositivo a una computadora con acceso a Internet. Conecta tu dispositivo a tu computadora usando tu cable USB, luego descarga la herramienta Asistente para actualización de software en tu computadora, la cual buscará actualizaciones de software e iniciará el proceso de actualización de software.
Próximos pasos y enlaces adicionales
Espera un poco para que las aplicaciones de tu dispositivo continúen descargándose después de la actualización del software.
- Si por algún motivo esta actualización de software no se descarga completamente, nuestra herramienta Asistente para actualizar software puede ofrecerte una guía para un autodiagnóstico de problemas inmediato.
- Preguntas frecuentes acerca del sistema operativo
Asistencia adicional
