Second Number plan FAQs

Cómo usar Second Number en Android



Ahora que Second Number está activo en tu Samsung Galaxy, vamos a configurar todo.*



Si usas un dispositivo Android diferente, puede haber algunas diferencias en los pasos, pero el proceso general es el mismo.



Para comenzar, abre Ajustes.



Toca Conexiones y luego Administrador de SIM.



Si se te pregunta por el cambio de datos, es importante que lo mantengas desactivado.



Con Second Number, usarás los datos de tu número principal. Esta es la línea de tu cuenta de Verizon en la que ya pagas por los datos.**



Para confirmar que el cambio de datos está desactivado, puedes buscar el selector situado cerca de la parte inferior de la pantalla.



A continuación, etiquetarás tus números para identificar cuál es cuál.



Para cambiar la etiqueta de tu nuevo Second Number, tócalo.



Toca Editar información de la SIM para ponerle el nombre que quieras.



Llamémoslo "Second Number".



Puedes elegir un ícono personalizado o mantener el predeterminado.



Estas etiquetas son solo para que identifiques las líneas. Conservarás tu Share Name ID actual.***



A continuación, busca "SIM principal" para confirmar la línea predeterminada para llamadas, mensajes y datos móviles.



Debería ser tu número principal.



Puedes personalizarlo más tarde asignando una línea preferente a las personas de tus contactos.



Ya puedes comenzar a usar Second Number.



Cuando realices una llamada, verás qué línea estás usando en la parte inferior de la pantalla.



Para cambiar de número, basta con tocarlo.



Eso es todo.



Cuando inicies un nuevo mensaje de texto, busca un ícono en la parte inferior de la pantalla para saber qué número se está usando.



Toca para cambiarlo.



Selecciona Second Number y listo.



Puedes asignar una línea a un contacto específico para tener más control.



La línea predeterminada usada para las nuevas conversaciones se muestra debajo del nombre de tu contacto.



Para asignar un número diferente, basta con tocar sobre él y elegir la línea que prefieras.



Tus llamadas y mensajes entrantes son fáciles de identificar, de un vistazo.



Busca un ícono en la parte superior de la pantalla para saber qué número se está utilizando.



En el caso de los mensajes de texto, estará en la parte inferior de la pantalla.



Es así de fácil.



Dos números. Un teléfono.



Eso es Second Number.