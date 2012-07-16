|
Apple iPhone - Actualizaciones de software de iOS
Verizon se complace en anunciar una actualización de software para tu Apple iPhone. Esta actualización de software se ha probado para optimizar el rendimiento del dispositivo, resolver problemas conocidos y aplicar los últimos parches de seguridad.
Puedes actualizar a través de iTunes®, Wi-Fi o la red de Verizon Wireless*.
Antes de iniciar tu actualización de software:
- Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi (si no usas iTunes) o asegúrate de que tengas una conexión potente a la red de Verizon Wireless.
- Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de iniciar la actualización del software.
iOS versión 26
Fecha de lanzamiento: 09/15/2025
¿Qué está cambiando?:
iOS 26 ya está disponible en Apple. Esta actualización presenta un nuevo diseño, experiencias inteligentes y mejoras en las aplicaciones en las que confías todos los días. iOS 26 también ofrece mejoras significativas a la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, la navegación, los controles, la cámara, las fotos, la billetera, CarPlay y mucho más.
Descubre todos los beneficios de iOS 26 en el sitio web de Apple.
Haz clic en el nombre de tu dispositivo a continuación para obtener información adicional de soporte.
Dispositivos afectados:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- en el iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone SE (2020)
- iPhone SE (3.° generación)
iOS versión 18.7
Fecha de lanzamiento: 09/15/2025
¿Qué está cambiando?:
iOS 18.7 ya está disponible en Apple. Esta actualización incluye mejoras de rendimiento y actualizaciones de seguridad, recomendadas para todos.
Descubre todos los beneficios de iOS 18.7 en el sitio web de Apple.
Haz clic en el nombre de tu dispositivo a continuación para obtener información adicional de soporte.
Dispositivos afectados:
Actualiza a la última versión de iOS o iPadOS en cuanto se lance, o continúa con la versión actual de iOS o iPadOS mientras sigues recibiendo actualizaciones de seguridad importantes durante un tiempo. Para obtener más información, visita el artículo acerca de las actualizaciones de Apple.
iOS versión 16.7.12
Fecha de lanzamiento: 09/15/2025
¿Qué está cambiando?:
iOS 16.7.12 ya está disponible en Apple. iOS 16.7.12 incluye mejoras de rendimiento y actualizaciones importantes de seguridad, recomendadas para todos.
Conoce todos los beneficios de iOS 16.7.12 en el sitio web de Apple.
Haz clic en el nombre de tu dispositivo a continuación para obtener información adicional de soporte.
Dispositivos afectados:
iOS versión 15.8.5
Fecha de lanzamiento: 09/15/2025
¿Qué está cambiando?:
iOS 15.8.5 ya está disponible en Apple. iOS 15.8.5 incluye mejoras de rendimiento y actualizaciones de seguridad importantes, recomendadas para todos.
Descubre todos los beneficios de iOS 15.8.5 en el sitio web de Apple.
Haz clic en el nombre de tu dispositivo a continuación para obtener información adicional de soporte.
Dispositivos afectados:
iOS versión 12.5.7
Fecha de lanzamiento: 01/24/2023
Qué está cambiando:
iOS 12.5.7 ya está disponible en Apple. iOS 12.5.7 proporciona actualizaciones de seguridad importantes, recomendadas para todos los usuarios.
Descubre todos los beneficios de iOS 12.5.7 en el sitio web de Apple.
Haz clic en el nombre de tu dispositivo a continuación para obtener información adicional de soporte.
Dispositivos impactados:
Próximos pasos y enlaces adicionales
Espera un poco para que las aplicaciones de tu dispositivo continúen descargándose después de la actualización del software.
- Aprende cómo usar tu dispositivo con nuestros tutoriales de dispositivos.
- Preguntas frecuentes acerca del sistema operativo.
- No todas las funciones de esta actualización están disponibles en todos los teléfonos móviles de Verizon. Consulta las últimas ofertas de Verizon y actualiza a un iPhone más nuevo. ¿No estás seguro de si ya eres elegible para actualizar? Descúbrelo rápidamente en My Verizon.
*Se aplica uso de datos. Apple, iPhone e iTunes son marcas comerciales registradas de Apple Inc. iOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y en otros países, y se usa bajo licencia.