Samsung Galaxy S23 - Resumen de asistencia

Cómo usar

Android Google - Administra la configuración de batería adaptable / optimización de la batería

Administrar la configuración de optimización de la batería en tu dispositivo Pixel ayuda a prolongar la duración de la batería. Estos ajustes conocen tus patrones de uso y restringen el uso de energía a las aplicaciones que usas con menos frecuencia, lo que reduce el consumo innecesario de batería.