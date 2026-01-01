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Samsung Galaxy S23 - Resumen de asistencia
Encuentra toda la información de asistencia para el Galaxy S23 aquí. Descubre cómo activar, configurar funciones y solucionar problemas con nuestras preguntas frecuentes, guías prácticas y videos.
Activación
Smart Setup
Instrucciones paso a paso para hacer una copia de seguridad de tu smartphone viejo, activar el nuevo, transferir contenido y preparar tu teléfono usado para el intercambio.
Simulador
Tutorial del dispositivo
Guía interactiva del dispositivo para tu Galaxy S23.
Información
Las 10 mejores cosas para hacer con tu smartphone
Información
Transferir contactos y medios
Encuentra la mejor forma de transferir tus fotos, videos, contactos y demás contenido desde un dispositivo a otro. Consulta las instrucciones paso a paso para los dispositivos, según el sistema operativo que tengan.
Información
Cómo encontrar tu teléfono o tablet extraviado o robado
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Solución de problemas
Soluciona el error de detección de superposición de pantalla - Samsung
Consulta esta información si ves un error de detección de superposición de pantalla en tu teléfono Samsung.
Aplicaciones y widgets
Samsung Pay - Agrega una tarjeta
Te mostramos cómo agregar una tarjeta de crédito/débito a tu cuenta de Samsung Pay.
Cómo usar
Accede a Google Fotos - Android
Te mostramos cómo acceder a la aplicación de fotos de Google en tu dispositivo.
Cómo usar
Activar dispositivo nuevo - Cliente existente de Verizon
Si tienes una cuenta activa de Verizon y un dispositivo nuevo, esta guía te ayudará en el proceso de activación para asegurarte de que tengas una transición sin inconvenientes.
Aplicaciones y widgets
Permitir/requerir/prohibir aplicaciones en dispositivos - MobileIron
Aquí tienes información sobre cómo permitir/requerir/prohibir aplicaciones en tus dispositivos MobileIron.
Aplicaciones y widgets
Permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas en Samsung
Te mostramos cómo descargar aplicaciones en tu dispositivo Samsung de fuentes que no son Google Play Store.
Cómo usar
Android - Ajustes de accesibilidad
Personaliza tu dispositivo Android™ para adaptarlo a tus necesidades de visión y audición. Configura fácilmente funciones esenciales de accesibilidad, como la corrección de color, el balance de audio y el lector de pantalla, para disfrutar de una experiencia más cómoda con tu smartphone.
Aplicaciones y widgets
Android - Permite la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas
La descarga de aplicaciones de terceros no está disponible en Google Play™ Store. Activa rápidamente la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas en tu dispositivo y amplía tus opciones de aplicaciones.
Cómo usar
Android - Configura TalkBack / ajustes del lector de pantalla
Personaliza la retroalimentación por voz en tu dispositivo Android™. Configura rápidamente Google™ TalkBack para controlar la velocidad de la voz, el volumen y las opciones de lectura para una experiencia de lector de pantalla personalizada.
Cómo usar
Android - Gestos de ampliación / Zoom táctil
Haz que tu pantalla sea más fácil de leer y navegar. Activa rápidamente el zoom táctil en tu smartphone o tablet Android™ para ampliar el texto y desplazarte por la pantalla con sencillos gestos con los dedos.
Cómo usar
Android - Protege tu dispositivo contra la descarga de malware Ransomware
Protege tus datos personales frente a software malicioso. Aprende cómo proteger tu dispositivo Android™ contra el ransomware al ajustar la configuración de seguridad y usar la aplicación Digital Secure.
Cómo usar
Android - Elimina el ransomware del dispositivo
Elimina el software malicioso que bloquea tu smartphone. Elimina fácilmente el ransomware de tu dispositivo Android™ y recupera el acceso a tus archivos personales.
Cómo usar
Android - Configura el servicio Prepaid de Verizon
Comienza a usar tu smartphone nuevo en nuestra red. Configura rápidamente tu servicio Verizon Prepaid y crea tu cuenta de My Verizon directamente desde tu dispositivo Android™.
Solución de problemas
Android - Probar el dispositivo en modo seguro
El modo seguro te ayuda a determinar si una aplicación en tu dispositivo Android™ está causando que tu dispositivo se congele, reinicie o funcione lento.
Cómo usar
Android - Activa o desactiva TalkBack / lector de pantalla
Navega por tu dispositivo Android™ sin mirar la pantalla. Enciende o apaga fácilmente el Google™ TalkBack / Screen Reader y obtén retroalimentación por voz para todo lo que toques y selecciones.
Cómo usar
Android Google - Administra la configuración de batería adaptable / optimización de la batería
Administrar la configuración de optimización de la batería en tu dispositivo Pixel ayuda a prolongar la duración de la batería. Estos ajustes conocen tus patrones de uso y restringen el uso de energía a las aplicaciones que usas con menos frecuencia, lo que reduce el consumo innecesario de batería.
Cómo usar
Android Samsung - Administra la configuración de batería adaptable / optimización de la batería
Administrar la configuración de optimización de la batería en tu dispositivo Samsung ayuda a prolongar la duración de la batería. Estos ajustes conocen tus patrones de uso y restringen el uso de energía de las aplicaciones que usas con menos frecuencia, lo que reduce el consumo innecesario de batería.
Solución de problemas
Anuncio 1 - Página sin respuesta
Te mostramos lo que debes hacer si aparece un error al llamar a tu buzón de voz.
Solución de problemas
Anuncio 13 - ESN no autorizado
Si escuchas un "Tu número móvil no está activo o no es válido. Marca *611..." al realizar una llamada, ve esta información.
Solución de problemas
Anuncio 19 - Las restricciones de llamadas prohíben llamar fuera de tu área de servicio
Consulta esta información si oyes un mensaje de restricción de llamadas cuando llamas.
Solución de problemas
Aviso 2 - Número inválido
Consulta esta información si oyes el mensaje "No se puede completar la llamada... Verifica el número e inténtalo de nuevo" al realizar una llamada.
Solución de problemas
Anuncio 21: no coincide el ESN
Si al realizar una llamada escuchas el mensaje "No podemos procesar tu llamada debido a que los datos del número de serie son conflictivos", consulta esta información.
Solución de problemas
Anuncio 3 - Servicio suspendido
Si recibes un mensaje de "Anuncio 3" y no puedes llamar, consulta esta información.
Solución de problemas
Anuncio 39 - Error de autenticación
Consulta esta información si escuchas el mensaje "Anuncio 39" al realizar una llamada.
Solución de problemas
Anuncio 4 - Cambio en el marcado
Ve esta información si recibes un mensaje de que la llamada no puede completarse como se marcó.
Solución de problemas
Anuncio 7 - Anuncio de denegación de llamadas con cargo e internacionales
Consulta esta información si escuchas el mensaje "el marcado internacional o de larga distancia no está incluido con tu servicio" al hacer una llamada internacional o de larga distancia.
Solución de problemas
Anuncio 8 - Todos los circuitos están ocupados
Consulta esta información si escuchas un mensaje que dice que "todos los circuitos están ocupados" al hacer llamadas.
Solución de problemas
Anuncio 9: instrucciones de marcado de roaming
Consulta esta información si escuchas un mensaje de roaming al hacer llamadas.
Aplicaciones y widgets
Asignar funciones de usuario y administrador - MobileIron
Te mostramos cómo establecer las funciones permitidas para los usuarios y administradores en MobileIron.
Cómo usar
Fecha y hora automáticas - Android
Si quieres que tu smartphone configure la fecha y la hora de forma automática según tu ubicación, lee esta información.
Solución de problemas
No puedo recibir ni enviar mensajes de texto | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Tienes problemas para enviar o recibir mensajes de texto en tu dispositivo? Nuestra herramienta de solución de problemas puede ayudarte a determinar si hay un problema con la configuración del dispositivo o las aplicaciones.
Cómo usar
Cancela las suscripciones a mensajería de texto
Conoce cómo cancelar las suscripciones a mensajería de texto desde tu teléfono.
Cómo usar
Busca contactos duplicados guardados en múltiples cuentas - Android
Te mostramos cómo solucionar problemas con contactos duplicados si usas varias opciones de copia de seguridad en tu smartphone o tablet Android.
Solución de problemas
Detectar daño físico: Puertos de carga
Te mostramos cómo determinar si tu dispositivo tiene dañado el puerto de carga.
Solución de problemas
Detectar daño físico: Modificaciones de hardware
Te mostramos cómo determinar si tu dispositivo tiene modificaciones de hardware.
Solución de problemas
Detectar daño físico: Pantalla
Ve cómo determinar si tu dispositivo tiene la pantalla dañada.
Solución de problemas
Detectar daño físico: Bisagras separadas
Te mostramos cómo determinar si tu dispositivo tiene la bisagra dañada.
Solución de problemas
Verifica si hay daño por agua
Te mostramos cómo determinar si tu dispositivo tiene un daño causado por líquido.
Solución de problemas
Verifica si hay daños por agua - Samsung
Esto te ayuda a determinar si el daño de tu dispositivo Samsung fue causado por líquido.
Cómo usar
Elige contactos para mostrar en el dispositivo
Te mostramos cómo ver dónde aparecen los contactos o si tu teléfono muestra contactos duplicados.
Cómo usar
Navegador Chrome para Android - Accede a sitios web
Saber cómo acceder a sitios web es clave para usar internet. Chrome® ofrece una forma rápida, segura y familiar de acceder a todo en tu dispositivo Android™, desde redes sociales hasta bancos y mucho más.
Cómo usar
Navegador Chrome para Android - Permite / Bloquea las cookies del navegador
Las cookies almacenan pequeños fragmentos de datos en tu dispositivo Android™ para mejorar tu experiencia con Chrome™, como recordar tus preferencias, mantener la sesión iniciada o conservar los artículos en el carrito. Administra las cookies para que tu experiencia en internet sea eficiente y segura.
Cómo usar
Navegador Chrome para Android - Cambiar página de inicio
Cambiar tu página de inicio es una forma sencilla de personalizar tu experiencia de navegación. Configúrala en el sitio web que visitas más a menudo para ahorrar tiempo al abrir Chrome™.
Cómo usar
Navegador Chrome para Android - Borrar archivos temporales de Internet
Borrar los archivos temporales de la caché es un paso básico de mantenimiento que puede ayudar a que Chrome™ funcione más rápido. Elimina datos antiguos e innecesarios que pueden estar ralentizando o causando errores en tu experiencia de navegación.
Cómo usar
Navegador Chrome para Android - Abre y administra marcadores del navegador
Administra los marcadores de Chrome™ en tu dispositivo Android™ para guardar tus páginas favoritas para un acceso rápido, mantener tus enlaces actualizados mediante la edición y eliminar los anteriores, manteniendo tu navegador organizado y enfocado.
Cómo usar
Navegador Chrome para Android - Activar o desactivar JavaScript
Controlar la ejecución de JavaScript es una herramienta muy útil para los usuarios de Chrome™. Activa la opción para una experiencia enriquecida en sitios de confianza, o desactívala para tener mayor control sobre la seguridad y el rendimiento o para solucionar problemas de un sitio web.
Cómo usar
Direcciones comunes del servidor de email (POP3/IMAP/SMTP)
Te mostramos una lista de configuraciones del servidor de correo electrónico para ayudar con el diagnóstico de problemas con el correo electrónico.
Solución de problemas
Problemas de conexión, configuración de red para iPhone y Android | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Soluciona los problemas de configuración de red de tu teléfono, aprende a restablecer la conexión de red de tu iPhone o Android, u obtén ayuda con otros problemas de conexión de red de Verizon.
Cómo usar
Borra una conexión Bluetooth emparejada - Android
Te mostramos cómo borrar una conexión Bluetooth de tu dispositivo Android.
Cómo usar
Da de baja iMessage - No se pueden enviar/recibir SMS/MMS en un dispositivo que no sea Apple
Te mostramos información que te ayudará si no puedes enviar o recibir mensajes de texto/MMS en un dispositivo que no sea de Apple.
Cómo usar
Preguntas frecuentes sobre desbloqueo de dispositivos
Aprende sobre dispositivos bloqueados y desbloqueados. Descubre las políticas de desbloqueo para nuestros dispositivos mensuales estándar y con servicio prepagada.
Solución de problemas
El dispositivo no se enciende/apaga - Samsung
Te mostramos información de ayuda si tu dispositivo Samsung no se enciende o apaga.
Solución de problemas
Problemas con la cámara del dispositivo | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Dejó de funcionar la cámara de tu teléfono? ¿No puedes tomar fotos ni grabar videos? En este artículo, te ayudaremos a solucionar el problema y a que la cámara de tu teléfono vuelva a funcionar.
Solución de problemas
El dispositivo tiene un virus o anuncios emergentes | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Recibiste una notificación emergente sobre que tu teléfono estaba infectado? Te ayudamos a solucionar el problema y limpiar tu teléfono.
Aplicaciones y widgets
Deshabilita o habilita la tecla Bixby - Samsung
Te mostramos cómo activar o desactivar la tecla Bixby en tu dispositivo Samsung.
Aplicaciones y widgets
Deshabilita o habilita Bixby Voice en Samsung
Te mostramos cómo activar o desactivar Bixby Voice en tu dispositivo Samsung.
Aplicaciones y widgets
Descargar e instalar una app - MobileIron
Conoce cómo instalar la aplicación MobileIron en tu dispositivo Android, iOS o Windows.
Cómo usar
Descargar e instalar Samsung Gear Manager - Android
Te mostramos cómo instalar Samsung Gear Manager en tu dispositivo Android.
Solución de problemas
El correo electrónico no funciona en iPhone, Android | Herramienta de solución de problemas de Verizon
En esta guía, destacamos los problemas de pantalla más comunes de los teléfonos de Verizon y cómo resolverlos. También hay asistencia técnica y ayuda en línea.
Cómo usar
Asegúrate de que el mensaje de foto y video no exceda el límite de capacidad del archivo
Si tienes problemas para enviar/recibir fotos y videos, aquí tienes información sobre los límites de capacidad.
Cómo usar
Asegúrate de que el número de móvil de 10 dígitos o la dirección de correo electrónico se escriban correctamente
Esto puede ayudar si tienes problemas para enviar un mensaje de texto/foto.
Cómo usar
Encontrar mi dispositivo Android: Borrar el dispositivo de forma remota
Si tu dispositivo Android™ se pierde o te lo roban, restablecer la configuración de fábrica de forma remota es la mejor manera de evitar el acceso no autorizado a tus datos al borrar información personal, fotos y archivos.
Cómo usar
Encontrar mi dispositivo Android: Buscar el dispositivo de forma remota
Utiliza la función Buscar mi dispositivo para localizar la ubicación exacta de tu dispositivo Android™ perdido o extraviado. Ver su posición actual en un mapa ayuda a garantizar que sea seguro recuperarlo.
Cómo usar
Encontrar mi dispositivo Android: bloquear el dispositivo de forma remota
Si olvidaste la contraseña de la pantalla de bloqueo de tu dispositivo Android™ o sospechas que alguien más la conoce, puedes cambiarla de forma remota utilizando la función Buscar mi dispositivo. Esto protege tu dispositivo sin necesidad de acceso físico al teléfono.
Cómo usar
Encontrar mi dispositivo Android: Hacer sonar el dispositivo de forma remota
Si perdiste tu dispositivo Android™ en tu casa, oficina u otras inmediaciones, utiliza la función Buscar mi dispositivo para encontrarlo rápidamente, haciendo que suene a su volumen máximo, incluso si está en modo silencioso o vibración.
Cómo usar
Buscar mi dispositivo - Android - Activa / Desactiva Find Hub
Descubre cómo activar Find Hub como medida de seguridad para tu dispositivo Android™ en caso de pérdida o robo. Si alguna vez necesitas transferir la titularidad de tu dispositivo o intercambiarlo, también necesitarás saber cómo desactivarlo.
Cómo usar
Cómo encontrar la ID de tu dispositivo
Hay varias formas de encontrar tu ID de dispositivo. Ve este video para conocer la mejor manera de obtener esa información.
Solución de problemas
Soluciona el error de Detección de superposición de pantalla - Android
Consulta esta información si tienes un error de superposición de pantalla en tu dispositivo Android.
Aplicaciones y widgets
Seguir casos del cliente - MobileIron
Te mostramos cómo buscar y seguir casos de asistencia de un cliente en MobileIron.
Cómo usar
Configuración de la ubicación GPS - Android
Aquí encontrarás información para ver/cambiar la configuración de ubicación GPS, lo que puede afectar la duración de la batería y la precisión de la ubicación.
Solución de problemas
El GPS no encuentra ubicación | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Obtén soluciones cuando el GPS de tu teléfono no funcione o no pueda encontrar indicaciones.
Solución de problemas
Mensaje indescifrable
Obtén información sobre mensajes indescifrables y cómo evitarlos.
Cómo usar
Gmail para Android - Agrega una firma automática
Una firma de correo electrónico hace que la comunicación desde tu smartphone o tablet Android™ sea más eficiente. Descubre cómo agregar rápidamente un cierre estándar a tus mensajes de Gmail™ o cómo eliminar una firma anterior que ya no contiene la información correcta.
Cómo usar
Gmail para Android - Redacta y envía un mensaje
Enviar y recibir mensajes de correo electrónico es la función principal de la aplicación Gmail™. Descubre cómo redactar, dirigir y enviar correos electrónicos desde tu smartphone o tablet Android™ para que puedas iniciar una conversación.
Cómo usar
Gmail para Android - Borra mensajes
Saber cómo eliminar correos electrónicos es fundamental para mantener tu bandeja de entrada limpia y organizada. Elimina mensajes individuales o borra varios mensajes a la vez con la aplicación Gmail™ en tu smartphone o tablet Android™.
Cómo usar
Gmail para Android - Administra notificaciones
Configurar reglas de notificación en la aplicación Gmail™ en tu smartphone o tablet Android™ es esencial para mantener el enfoque. Al ajustar estas opciones, podrás controlar cuándo y cómo recibirás notificaciones de los nuevos correos electrónicos.
Cómo usar
Gmail para Android - Responde un mensaje
Responder te permite mantener activo el hilo de un correo electrónico y avanzar. Aprende los pasos sencillos para abrir un mensaje y redactar y enviar rápidamente tu respuesta usando la aplicación Gmail™ en tu teléfono o tablet Android™.
Cómo usar
Gmail para Android: ver dirección/nombre de usuario de la cuenta
Si usas varias cuentas en tu dispositivo Android™, puede que necesites verificar qué dirección de correo electrónico está activa actualmente en la aplicación Gmail™. Sigue esta guía para verificar fácilmente tu nombre de usuario completo y asegurarte de que estás usando la cuenta correcta.
Cómo usar
Gmail para Android - Ve los mensajes
Saber cómo ver los mensajes de correo electrónico en la aplicación Gmail™ es el primer paso para administrar tu bandeja de entrada desde tu smartphone o tablet Android™.
Aplicaciones y widgets
Google Maps - Descarga un mapa sin conexión
Si no puedes entrar en línea o quieres evitar los cargos por datos globales mientras viajas, te mostramos cómo descargar un mapa.
Aplicaciones y widgets
Google Maps - Encuentra la ubicación actual
Te mostramos cómo encontrar tu ubicación actual en Google Maps.
Aplicaciones y widgets
Google Maps - Busca indicaciones de conducción
Te mostramos cómo encontrar indicaciones de manejo con Google Maps.
Aplicaciones y widgets
Google Maps - Gestos
Entérate cómo usar gestos con Google Maps en tu dispositivo.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Smartwatch Android™ - Actualizar las aplicaciones
Las actualizaciones de aplicaciones a menudo incluyen importantes mejoras de estabilidad y correcciones de errores que pueden ayudar a que tu smartwatch Android™ funcione sin problemas. Actualizar las aplicaciones de forma periódica garantiza que tengas la mejor experiencia y las funciones más confiables.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Contacta a desarrolladores de aplicaciones
Ponte en contacto con los desarrolladores de las aplicaciones para enviarles tus comentarios u obtener asistencia sobre cualquier aplicación que hayas descargado de Google Play™ Store en tu teléfono inteligente o tableta Android™.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Descarga e instala aplicaciones en un smartwatch Android
Instalar aplicaciones directamente en tu smartwatch Android™ te permite ampliar su funcionalidad. Personaliza tu reloj con herramientas para la salud, la comunicación o la navegación para que sea más útil para tus rutinas diarias.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Instala aplicaciones
Instalar aplicaciones desde la Google Play™ Store te permite personalizar tu smartphone o tablet Android™ con las herramientas que necesitas para el trabajo, el entretenimiento y la comunicación.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Administra las configuraciones para las actualizaciones de aplicaciones
Gestionar las notificaciones de Google Play™ Store te permite controlar qué actualizaciones de aplicaciones, promociones o alertas de cuenta activan una notificación en tu smartphone o tablet Android™. Esto puede ayudar a reducir las interrupciones innecesarias de tu dispositivo.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Desinstala aplicaciones
Es posible que quieras eliminar una aplicación si has dejado de usarla o necesitas solucionar un problema técnico. Desinstalar desde la aplicación Google Play™ Store es una forma confiable de eliminarla por completo de tu smartphone o tablet Android™.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store: actualizar las aplicaciones
Las actualizaciones de aplicaciones a menudo incluyen importantes mejoras de estabilidad y correcciones de errores que pueden ayudar a que tu smartphone o tablet Android™ funcione sin problemas. Actualizar de forma periódica las aplicaciones de Play Store™ garantiza que tengas la mejor experiencia y las funciones más confiables.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Ve aplicaciones recientes
Para llevar un registro de las aplicaciones que has usado o que son nuevas en tu smartphone o tablet Android™, puedes verlas en Google Play™ Store. Esto permite un acceso rápido a la información de la aplicación y es una forma sencilla de administrar tu colección.
Aplicaciones y widgets
Google Wallet - Agrega un programa de lealtad
Agregar un programa de lealtad/recompensas a tu Google Wallet™ te permite usar los servicios de Google Pay donde se acepten, tanto en tiendas como en línea.
Aplicaciones y widgets
Google Wallet - Agrega una tarjeta de pago
Agregar una tarjeta de pago (p.ej., tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etc.) a tu Google Wallet™ te permite usar los servicios de Google Pay donde se acepten, tanto en tiendas como en línea.
Aplicaciones y widgets
Google Wallet - Edita información de la tarjeta
Te mostramos cómo editar información de la tarjeta de Google Pay a través de la aplicación Google Wallet™.
Aplicaciones y widgets
Google Wallet - Haz una compra en la tienda
Te mostramos cómo hacer una compra en la tienda usando la aplicación Google Wallet™ con Google Pay.
Aplicaciones y widgets
Google Wallet - Canjea un regalo o tarjeta de lealtad
Te mostramos cómo canjear un regalo o tarjeta de lealtad usando Google Pay y la aplicación Google Wallet™.
Aplicaciones y widgets
Google Wallet - Elimina una tarjeta
Eliminar información de tu tarjeta de la aplicación Google Wallet™ puede ayudar a administrar las preferencias de Google Pay al eliminar cuentas inactivas o no utilizadas.
Aplicaciones y widgets
Google Wallet - Configura tu tarjeta de pago predeterminada
Te mostramos cómo configurar tu método de pago predeterminado de Google Pay en Google Wallet™.
Aplicaciones y widgets
Google Play Store - Borra la caché y los datos de las aplicaciones
Si tu dispositivo Android funciona lento, se bloquea o se restablece, o las aplicaciones se congelan, aprende cómo borrar los datos almacenados en la caché.
Cómo usar
Cómo ver la cobertura de Verizon en EE. UU.
Consulta la cobertura de red Verizon 4G LTE y 5G mediante nuestro mapa interactivo y descubre qué significan la intensidad de la señal y los indicadores de servicio de tu dispositivo dentro de EE. UU.
Cómo usar
Cómo verificar la velocidad de tu conexión a internet
Esta página te muestra cómo probar las velocidades de conexión de tus dispositivos móviles (p.ej., smartphone, tablet, hotspot móvil, router, etc.) y algunas consideraciones importantes que pueden afectar a tu experiencia.
Cómo usar
Cómo limpiar/desinfectar tu dispositivo
Aprende cómo limpiar y desinfectar correctamente tu smartphone, tablet, el teléfono básico, smartwatch y jetpack.
Solución de problemas
Cómo activar un teléfono de Verizon | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Aprende cómo activar un teléfono de Verizon tanto si traes tu propio dispositivo como si has comprado uno nuevo en Verizon.
Cómo usar
Cómo activar tu dispositivo
Mira este video para aprender cómo activar un dispositivo nuevo o intercambiar dispositivos en tu cuenta existente de My Verizon.
Cómo usar
Cómo encontrar tu número de IMEI en dispositivos Android
Aprende cómo encontrar tu número de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) en dispositivos Android. Sigue estas instrucciones para dispositivos Samsung, Motorola, LG, Google y más.
Solución de problemas
Cómo encontrar tu teléfono o tablet
Aprende cómo encontrar, rastrear y bloquear un dispositivo perdido o robado. Obtén el localizador de tablets o teléfonos para cualquier sistema operativo: Android, Apple o teléfonos básicos.
Cómo usar
Cómo usar Verizon Cloud
Obtén instrucciones paso a paso para conocer cómo suscribirte a y usar Verizon Cloud en línea. Carga y haz una copia de seguridad de tus contactos, fotos, videos, música, documentos y más.
Solución de problemas
No tengo servicio | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Tienes problemas con tu servicio telefónico? Usa esta página para diagnosticar problemas de servicio y ayudar a que tu teléfono vuelva a funcionar.
Solución de problemas
Instala y actualiza aplicaciones en tu teléfono móvil para evitar que se cierren inesperadamente | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Obtén ayuda con problemas comunes de aplicaciones en dispositivos Android y iPhone, como reparar una aplicación que se congela, instalar y actualizar aplicaciones, borrar la caché de tu teléfono y mucho más.
Aplicaciones y widgets
Códigos de retorno LDAP - MobileIron
Obtén información sobre los códigos de retorno LDAP para tu servicio MobileIron.
Aplicaciones y widgets
Error en el historial de sincronización LDAP - MobileIron
Obtén información sobre cómo ver el error del historial de sincronización LDAP de tu servicio MobileIron.
Aplicaciones y widgets
Etiquetas y lo que es una etiqueta dinámica (filtro) - MobileIron
Obtén información sobre etiquetas y etiquetas dinámicas (filtro) para MobileIron.
Solución de problemas
Preguntas frecuentes sobre un teléfono perdido o robado - Denunciar cargos no autorizados
¿Sigues viendo cargos en tu teléfono extraviado o robado? Aprende cómo informar el uso no autorizado y disputar cargos fraudulentos de tu cuenta de Verizon.
Aplicaciones y widgets
Administra las alertas y notificaciones de la aplicación - Android
Las alertas y notificaciones de las aplicaciones en tu dispositivo Android™ se pueden personalizar para decidir si ciertas aplicaciones te informan de la actividad.
Cómo usar
Administrar privacidad de Facebook
Si quieres cambiar tu privacidad o seguridad en Facebook, te enseñamos cómo acceder a esas opciones.
Aplicaciones y widgets
Administrar etiquetas - MobileIron
Te mostramos cómo administrar las etiquetas de la base de conocimientos para Mobile Iron.
Aplicaciones y widgets
Administrar certificados SSL en MobileIron Core y Sentry - MobileIron
Obtén información sobre cómo administrar los certificados SSL en MobileIron Core y Sentry.
Aplicaciones y widgets
Poner en cuarentena un dispositivo manualmente - MobileIron
Te enseñamos cómo poner un dispositivo en cuarentena manualmente a través del sitio de asistencia de MobileIron.
Cómo usar
Preguntas frecuentes sobre mensajería y mensajes de texto
Aprende a enviar, recibir, eliminar o archivar mensajes de texto en tu dispositivo móvil, o soluciona problemas con nuestra herramienta de solución de problemas y artículos prácticos.
Cómo usar
Microsoft Windows Mail/Microsoft Outlook - Exportar información de contactos y libreta de direcciones a archivos .CSV
Ten a mano una copia segura de tus contactos de email. Consulta esta guía para exportar sin esfuerzo tu libreta de direcciones desde Windows® Mail o Microsoft® Outlook.
Cómo usar
Transfiere fotos/videos a un dispositivo - Smartphone Android
Transfiere fotos y videos de una computadora/PC a un smartphone Android.
Solución de problemas
Mi dispositivo no se enciende | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Usa estas preguntas frecuentes para resolver rápidamente cualquier problema que pueda impedir que tu dispositivo se encienda.
Solución de problemas
El teléfono no puede hacer llamadas, las llamadas se cortan, las llamadas no funcionan | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Si tu teléfono no realiza llamadas, tu iPhone muestra SOS o tus llamadas se cortan, utiliza esta página para diagnosticar el problema y hacer que tu teléfono vuelva a funcionar.
Solución de problemas
El teléfono no puede recibir llamadas o las llamadas se cortan | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Tienes problemas para recibir llamadas telefónicas o se te cortan las llamadas? Esta página puede ayudarte a diagnosticar el problema y hacer que tu teléfono vuelva a funcionar.
Solución de problemas
El teléfono tiene poca memoria | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Tu dispositivo indica que tiene poca memoria? Aprende a gestionar el almacenamiento o la memoria del sistema de tu teléfono y vuelve a ponerlo en funcionamiento.
Solución de problemas
El teléfono sigue reiniciándose, fallando | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Tu dispositivo se bloquea y se reinicia solo? Aprende a gestionar los problemas cuando tu teléfono se apaga y se reinicia.
Solución de problemas
El teléfono se sobrecalienta, la batería se descarga o no carga | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Diagnostica problemas de la batería de tu teléfono, como por ejemplo por qué el teléfono no se carga, por qué el teléfono se recalienta cuando se carga, y cómo mejorar la duración de la batería del teléfono.
Solución de problemas
Problemas con la pantalla del teléfono, la pantalla está negra, tiene pérdida de líquido o no responde | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Conoce los problemas más comunes de pantalla en los teléfonos Verizon y cómo solucionarlos, incluidos los problemas relacionados con pantalla negra, pérdida de líquido, o que la pantalla no responda o se congele.
Solución de problemas
La pantalla del teléfono no se desbloquea | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿Tu teléfono está bloqueado en la pantalla de bloqueo? Aprende cómo desbloquear la pantalla de tu teléfono y solucionar problemas de congelamiento de pantalla.
Solución de problemas
El audio del teléfono es de mala calidad, el altavoz no funciona o no suenan las llamadas ni las notificaciones | Herramienta de solución de problemas de Verizon
Aprende cómo resolver problemas de mala calidad de audio, que el teléfono no suene o no emita tonos y problemas con el altavoz. Obtén asistencia técnica en línea y ayuda con problemas comunes.
Aplicaciones y widgets
Renueva el certificado MDM de Apple para MobileIron Core 9 - MobileIron
Te mostramos cómo renovar el certificado Mobile Device Management de tu dispositivo Apple en MobileIron.
Cómo usar
Informa sobre mensajes spam
Te mostramos cómo informar mensajes spam si estás recibiendo mensajes de texto no deseados.
Cómo usar
Preguntas frecuentes sobre tarjetas SIM y eSIM
Aprende a configurar y activar una nueva tarjeta SIM. Reemplaza una tarjeta perdida o pon una nueva cuando traigas tu propio dispositivo (BYOD) y te cambies a un dispositivo móvil de Verizon.
Cómo usar
La tarjeta SIM no funciona, la eSIM no funciona | Herramienta de solución de problemas de Verizon
En esta guía, te mostraremos cómo solucionar problemas comunes de la tarjeta SIM de Verizon. También hay asistencia técnica y ayuda en línea.
Aplicaciones y widgets
Samsung - Activa el buzón de voz visual
Consulta tus mensajes al instante sin marcar. Configura el buzón de voz visual básico para organizar y ver tus mensajes de voz fácilmente en tu teléfono Samsung.
Características
Samsung - Agregar un contacto a través del buzón de voz visual básico
Mantén tus contactos organizados agregando nuevos directamente a través del buzón de voz visual en tu smartphone Samsung. Es una manera rápida de guardar números de tus mensajes.
Cómo usar
Samsung - Encontrar mi móvil
La tranquilidad está a solo un clic de distancia. Encuentra fácilmente tu dispositivo Samsung perdido o protégelo de forma remota con Encontrar mi móvil.
Características
Samsung - Administra los mensajes del buzón de voz visual
Mantén tu bandeja de entrada organizada y administra tus mensajes de forma eficiente. Verifica, responde, guarda, devuelve la llamada y elimina los mensajes del buzón de voz visual directamente desde tu smartphone Samsung.
Cómo usar
Samsung - Evitar que el dispositivo se apague
La función de evitar que el dispositivo se apague es una protección antirrobo que mantiene tu dispositivo Samsung localizable por más tiempo al impedir el apagado no autorizado mientras la pantalla está bloqueada.
Solución de problemas
Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra - Restablecer todos los ajustes
Restablecer tu Galaxy S23/S23+/S23 Ultra a su configuración predeterminada puede ayudarte a solucionar problemas como bloqueos y congelaciones, manteniendo intactos tus datos, archivos y aplicaciones.
Cómo usar
Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra - Activa o desactiva la rotación de pantalla
La rotación de pantalla permite que tu Galaxy S23/S23+/S23 Ultra cambie de orientación automáticamente. Por defecto, la pantalla rota cuando giras el dispositivo, pero esta configuración se puede desactivar.
Cómo usar
Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra - Restaurar contactos de la papelera
Recuperar los contactos eliminados en tu Galaxy S23/S23+/S23 Ultra ahorra tiempo y evita la pérdida de información vital. Restaurar de la papelera asegura que nunca pierdas un número de teléfono, correo electrónico o dirección debido a un accidente.
Cómo usar
Actualización de software del Samsung Galaxy S23
Obtén instrucciones para descargar la última actualización de software para mejorar el rendimiento de tu Galaxy S23, que incluye los parches de seguridad actuales de Android.
Solución de problemas
Asistente de solución de problemas del Samsung Galaxy S23
Esta herramienta en línea te ayudará a identificar y resolver problemas con tu Samsung Galaxy S23. Obtén asistencia técnica en línea y ayuda con problemas comunes.
Aplicaciones y widgets
Samsung Pay - Haz una compra
Mira cómo comprar desde tu smartphone con Samsung Pay.
Aplicaciones y widgets
Samsung Pay - Elimina una tarjeta
Te mostramos cómo eliminar un método de pago guardado de Samsung Pay.
Aplicaciones y widgets
Samsung Pay - Configuración inicial
Te mostramos cómo completar la configuración inicial de Samsung Pay desde tu smartphone.
Cómo usar
Guarda un mensaje de foto/video - Smartphone Android
Te mostramos cómo guardar un archivo de foto o video enviado como mensaje a tu smartphone Android.
Cómo usar
Enviar un mensaje de foto/video con el email
Conoce cómo enviar un mensaje de foto/video a través del email.
Aplicaciones y widgets
Configura el control de aplicaciones - MobileIron
Conoce cómo configurar App Control para MobileIron.
Aplicaciones y widgets
Configura y usa Bixby: Samsung (Android 10.x)
Te mostramos cómo configurar y usar Bixby en tu smartphone Samsung con Android 10.
Aplicaciones y widgets
Configurar y usar Bixby: Samsung (Android 8.x)
Te mostramos cómo configurar y usar Bixby en tu smartphone Samsung (Android 8.x).
Aplicaciones y widgets
Guía de administración del usuario del portal de asistencia - MobileIron
Conoce cómo acceder a la Guía de administración del usuario del portal de asistencia para MobileIron.
Cómo usar
Tipos de archivos compatibles para mensajes de foto/video
Obtén información sobre los tipos de archivos compatibles para mensajes de foto/video.
Cómo usar
Las 10 mejores cosas para hacer con tu smartphone
Conoce cómo configurar tu smartphone con funciones importantes. Aprovecha al máximo tu teléfono con esta lista de sugerencias prácticas.
Cómo usar
Activa/desactiva el marcado asistido - Smartphones Samsung
Te mostramos cómo verificar si recibes un mensaje de error cuando haces llamadas.
Cómo usar
Activar/desactivar el modo de emergencia en Samsung
Te mostramos cómo conservar la batería de tu dispositivo Samsung si estás ante una situación de emergencia.
Cómo usar
Desbloquea el PIN de la SIM - Smartphones/tablets Android
Conoce cómo desbloquear el PIN de la SIM de tu smartphone/tablet Android.
Cómo usar
Actualiza la contraseña de Gmail - Android
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El buzón de voz, el buzón de voz visual o la aplicación de buzón de voz no funcionan | Herramienta de solución de problemas de Verizon
¿No puedes acceder al buzón de voz en tu teléfono móvil? Conoce los problemas comunes del buzón de voz y cómo solucionarlos.
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Preguntas frecuentes sobre las alertas móviles de emergencia, incluidas las alertas presidenciales, alertas inminentes y alertas AMBER.
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